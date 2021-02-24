Катунь24: 11 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

11 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки23 февраля 2021, 19:07

Коронавирус стал причиной смерти для 9 умерших.

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За весь период в Алтайском крае скончались 2 269 человек. Из-за коронавирусной инфекции умерли 1 453 пациента. По иным причинам в регионе зарегистрировали 816 летальных случаев.

По состоянию на 23 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 513 человек.

Кроме этого, 568 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 362, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95.

Минздравом края развернуто 2 870 коек, к кислороду имеют подключение 1931, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 870-1 513-568=789.

14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Катунь24