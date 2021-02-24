Катунь24: 11 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

11 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай23 февраля 2021, 16:01

В Республике Алтай 22 февраля выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился у семи жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Турочакского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у одного человека – симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждён 16131 случай заболевания, из них 5265 – в городе Горно-Алтайске, 2418 – в Кош-Агачском районе, 2283 – в Майминском районе, 1054 – в Усть-Коксинском районе, 1027 – в Онгудайском районе, 906 – в Усть-Канском районе, 852 – в Шебалинском районе, 786 – в Улаганском районе, 690 – в Турочакском районе, 428 – в Чойском районе, 422 – в Чемальском районе. Ранее в регионе зарегистрировано 190 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 170– от COVID-19, 20 – от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 20 пациентов. По данным на 23 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15712 человек.

Всего проведено 181872 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 216 проб.

Катунь24