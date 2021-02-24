Катунь24: 146 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

146 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки23 февраля 2021, 11:00

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 138 пациентов, умерло 11 человек, от COVID-19 — 9.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 846 человек, в т.ч. 2 897 ребенка. Выздоровели всего 38 287 (+138) человек. Умерло 2 269 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 453 (+9) человека; иные причины смерти – 816 (+2) человек.

По состоянию на 23 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 513 человек.

Кроме этого, 568 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 362, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95.

Минздравом края развернуто 2 870 коек, к кислороду имеют подключение 1931, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 870-1 513-568=789.

14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 146 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 35, Заринск – 8, Бийск, Камень-на-Оби – по 7 заболевших, Славгород, Локтевский район – по 6 заболевших, Рубцовск, Благовещенский, Кулундинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Бийский, Калманский, Крутихинский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Курьинский, Немецкий национальный, Родинский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Ключевской, Краснощековский, Кытмановский, Первомайский, Петропавловский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Змеиногорский, Зональный, Тальменский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 15650, Алейск — 661, Алейский район — 263, Алтайский район — 163, Баевский район — 127, Белокуриха — 282, Бийск — 3393, Бийский район — 300, Благовещенский район — 544, Бурлинский район — 334, Быстроистокский район — 85, Волчихинский район — 339, Егорьевский район — 221, Ельцовский район — 32, Завьяловский район — 237, Залесовский район — 273, Заринск — 1273, Заринский район — 179, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 543, Зональный район — 192, Калманский район — 359, Камень-на-Оби — 266, Каменский район — 255, Ключевский район — 248, Косихинский район — 207, Красногорский район — 61, Краснощековский район — 195, Крутихинский район — 148, Кулундинский район — 550, Курьинский район — 208, Кытмановский район — 140, Локтевский район — 623, Мамонтовский район — 252, Михайловский район — 518, Немецкий национальный район — 248, Новичихинский район — 260, Новоалтайск — 1266, Павловский район — 502, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 835, Петропавловский район — 168, Поспелихинский район — 455, Ребрихинский район — 400, Родинский район — 247, Романовский район — 134, Рубцовск — 2917, Рубцовский район — 428, Славгород — 1062, Смоленский район — 196, Советский район — 127, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 76, Суетский район — 28, Табунский район — 183, Тальменский район — 767, Тогульский район — 246, Топчихинский район — 336, Третьяковский район — 160, Троицкий район — 270, Тюменцевский район — 144, Угловский район — 161, Усть-Калманский район — 166, Усть-Пристанский район — 170, Хабарский район — 118, Целинный район — 198, Чарышский район — 106, Шелаболихинский район — 187, Шипуновский район — 377, Яровое – 500.

Из общего числа заболевших 436 случаев – завозные, в т.ч. 179 – из-за рубежа; 25508 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42846 заболевших: 11334 – у больных внебольничной пневмонией, 24011 – у заболевших ОРВИ, в 7501 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1184614 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 188,22 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2540 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2693 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 66 542 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 23.02.2021 года прививается 45 462 (+398) человека, в том числе: 32 908 (+300) человек получили первую прививку; 12 554 (+98) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24