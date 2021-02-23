Катунь24: 10 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

10 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки22 февраля 2021, 19:44

Коронавирус стал причиной смерти для 8 умерших.

Фото: pixabay.com

За весь период в Алтайском крае скончались 2 258 человек. Из-за коронавирусной инфекции умерли 1 444 пациентов. По иным причинам в регионе зарегистрировали 814 летальных случаев.

По данным на 22 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 528 человек.

Кроме этого, 565 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

392 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 435 случаев — завозные, в т. ч. 179 — из-за рубежа; 25 401 случай — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 700 заболевших: 11 314 — у больных внебольничной пневмонией, 23 889 — у заболевших ОРВИ, в 7 497 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 182 074 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,15 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2 189 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 2 331 за минувшие сутки.

Катунь24