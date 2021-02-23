Катунь24: 16 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

16 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай22 февраля 2021, 17:39

Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай 21 февраля 2021 года выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус подтвердился:

у 7 жителей Горно-Алтайска,

у 4 жителей Майминского района,

у 4 жителей Чойского района,

у 1 жителя Шебалинского района.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 120 случаев заболевания, из них:

5 258 — в Горно-Алтайске,

2 418 — в Кош-Агачском районе,

2 281 — в Майминском районе,

1 054 — в Усть-Коксинском районе,

1 027 — в Онгудайском районе,

906 — в Усть-Канском районе,

852 — в Шебалинском районе,

786 — в Улаганском районе,

688 — в Турочакском районе,

428 — в Чойском районе,

422 — в Чемальском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 190 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 170– от COVID-19, 20 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 23 пациента. По данным на 22 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15 692 человека.

Всего проведено 181 656 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 554 пробы.

Катунь24