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Алтайский край

Катунь24: 16 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

16 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай22 февраля 2021, 17:39

Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции. 

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай 21 февраля 2021 года выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус подтвердился:

  • у 7 жителей Горно-Алтайска,
  • у 4 жителей Майминского района,
  • у 4 жителей Чойского района,
  • у 1 жителя Шебалинского района.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 120 случаев заболевания, из них:

  • 5 258 — в Горно-Алтайске,
  • 2 418 — в Кош-Агачском районе,
  • 2 281 — в Майминском районе,
  • 1 054 — в Усть-Коксинском районе,
  • 1 027 — в Онгудайском районе,
  • 906 — в Усть-Канском районе,
  • 852 — в Шебалинском районе,
  • 786 — в Улаганском районе,
  • 688 — в Турочакском районе,
  • 428 — в Чойском районе,
  • 422 — в Чемальском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 190 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 170– от COVID-19, 20 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 23 пациента. По данным на 22 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15 692 человека.

Всего проведено 181 656 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 554 пробы.

Катунь24

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