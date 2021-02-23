Катунь24: 16 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

16 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай22 февраля 2021, 17:39
Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции.
Фото: pixabay.com
В Республике Алтай 21 февраля 2021 года выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус подтвердился:
- у 7 жителей Горно-Алтайска,
- у 4 жителей Майминского района,
- у 4 жителей Чойского района,
- у 1 жителя Шебалинского района.
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 120 случаев заболевания, из них:
- 5 258 — в Горно-Алтайске,
- 2 418 — в Кош-Агачском районе,
- 2 281 — в Майминском районе,
- 1 054 — в Усть-Коксинском районе,
- 1 027 — в Онгудайском районе,
- 906 — в Усть-Канском районе,
- 852 — в Шебалинском районе,
- 786 — в Улаганском районе,
- 688 — в Турочакском районе,
- 428 — в Чойском районе,
- 422 — в Чемальском районе.
Ранее в регионе зарегистрировано 190 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 170– от COVID-19, 20 — от иных причин.
За прошедшие сутки выздоровели 23 пациента. По данным на 22 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15 692 человека.
Всего проведено 181 656 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 554 пробы.