Катунь24: 14 человек заразились COVID-19 в Республике Алтай за сутки

14 человек заразились COVID-19 в Республике Алтай за сутки21 февраля 2021, 16:17

В их числе 4 ребёнка.

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай 20 февраля 2021 года выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус подтвердился:

у 3 жителей Кош-Агачского района,

у 3 жителей Майминского района,

у 3 жителей Усть-Коксинского района,

у 2 жителей Горно-Алтайска,

у 2 жителей Чойского района,

у 1 жителя Турочакского района.

Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 104 случая заболевания, из них:

5 251 — в Горно-Алтайске,

2 418 — в Кош-Агачском районе,

2 277 — в Майминском районе,

1 054 — в Усть-Коксинском районе,

1 027 — в Онгудайском районе,

906 — в Усть-Канском районе,

851 — в Шебалинском районе,

786 — в Улаганском районе,

688 — в Турочакском районе,

424 — в Чойском районе,

422 — в Чемальском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 190 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 170– от COVID-19, 20 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 35 пациентов. По данным на 21 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 669 человек.

Всего проведено 181 102 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 350 проб.

Катунь24