Катунь24: 14 человек заразились COVID-19 в Республике Алтай за сутки

14 человек заразились COVID-19 в Республике Алтай за сутки21 февраля 2021, 16:17
В их числе 4 ребёнка.
Фото: pixabay.com
В Республике Алтай 20 февраля 2021 года выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус подтвердился:
- у 3 жителей Кош-Агачского района,
- у 3 жителей Майминского района,
- у 3 жителей Усть-Коксинского района,
- у 2 жителей Горно-Алтайска,
- у 2 жителей Чойского района,
- у 1 жителя Турочакского района.
Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции.
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 104 случая заболевания, из них:
- 5 251 — в Горно-Алтайске,
- 2 418 — в Кош-Агачском районе,
- 2 277 — в Майминском районе,
- 1 054 — в Усть-Коксинском районе,
- 1 027 — в Онгудайском районе,
- 906 — в Усть-Канском районе,
- 851 — в Шебалинском районе,
- 786 — в Улаганском районе,
- 688 — в Турочакском районе,
- 424 — в Чойском районе,
- 422 — в Чемальском районе.
Ранее в регионе зарегистрировано 190 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 170– от COVID-19, 20 — от иных причин.
За прошедшие сутки выздоровели 35 пациентов. По данным на 21 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 669 человек.
Всего проведено 181 102 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 350 проб.