Катунь24: 151 новый случай COVID-19 выявили в Алтайском крае

151 новый случай COVID-19 выявили в Алтайском крае20 февраля 2021, 10:20

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 137 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 – 9.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 407 человек, в т.ч. 2 861 ребенок. Выздоровели всего 37 890 (+137) человек. Умерло 2 234 (+12) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 425 (+9) человек; иные причины смерти – 809 (+3) человек.

По состоянию на 20 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 533 человека.

Кроме этого, 570 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 362, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 97.

Минздравом края развернуто 2 870 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 870-1 533-570=767.

18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому. За минувшие сутки в крае зарегистрирован 151 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 41, Бийск — 14, Рубцовск — 8, Бийский район — 5, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Третьяковский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших, Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Косихинский, Крутихинский, Петропавловский, Рубцовский, Солтонский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Кулундинский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 15 531, Алейск — 658, Алейский район — 257, Алтайский район — 162, Баевский район — 126, Белокуриха — 280, Бийск — 3361, Бийский район — 289, Благовещенский район — 533, Бурлинский район — 332, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 336, Егорьевский район — 219, Ельцовский район — 31, Завьяловский район — 235, Залесовский район — 272, Заринск — 1258, Заринский район — 178, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 541, Зональный район — 190, Калманский район — 351, Камень-на-Оби — 253, Каменский район — 255, Ключевский район — 243, Косихинский район — 206, Красногорский район — 61, Краснощековский район — 191, Крутихинский район — 139, Кулундинский район — 538, Курьинский район — 203, Кытмановский район — 134, Локтевский район — 612, Мамонтовский район — 250, Михайловский район — 507, Немецкий национальный район — 241, Новичихинский район — 260, г. Новоалтайск — 1258, Павловский район — 495, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 831, Петропавловский район — 162, Поспелихинский район — 443, Ребрихинский район — 395, Родинский район — 240, Романовский район — 132, Рубцовск — 2895, Рубцовский район — 425, Славгород — 1053, Смоленский район — 196, Советский район — 125, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 71, Суетский район — 28, Табунский район — 181, Тальменский район — 764, Тогульский район — 245, Топчихинский район — 333, Третьяковский район — 150, Троицкий район — 268, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 161, Усть-Калманский район — 166, Усть-Пристанский район — 169, Хабарский район — 114, Целинный район — 196, Чарышский район — 106, Шелаболихинский район — 186, Шипуновский район — 377, Яровое – 500.

Из общего числа заболевших 434 случая – завозные, в т.ч. 178 – из-за рубежа; 25 214 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 407 заболевших: 11 259 – у больных внебольничной пневмонией, 23 660 – у заболевших ОРВИ, в 7488 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 174 879 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 212,39 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4220 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4462 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 66 542 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 20.02.2021 года прививается 41 869 (+2 187) человек, в том числе: 30 213 (+1 686) человек получили первую прививку; 11 656 (+501) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24