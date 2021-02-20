ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: 10 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

10 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки19 февраля 2021, 19:04

Коронавирус стал причиной смерти для 8 умерших.

Фото: pixabay.com

За весь период в Алтайском крае скончались 2 222 человека. Из-за коронавирусной инфекции умерли 1416 пациентов. По иным причинам в регионе зарегистрировали 806 летальных случаев.

По состоянию на 19 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 555 человек.

Кроме этого, 600 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 362, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 103.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 555-600=780.

21 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Раньше думай о Родине…

Фев 20, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Помним и чтим

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Тяжелая цифра. Алтайский ПФР впервые обнародовал данные об убыли пенсионеров в ковидный год

Фев 20, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Раньше думай о Родине…

Фев 20, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Помним и чтим

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Квест для абитуриента: Минобр придумал новые правила поступления в вузы

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

Фев 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar