Катунь24: 10 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

10 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки19 февраля 2021, 19:04

Коронавирус стал причиной смерти для 8 умерших.

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За весь период в Алтайском крае скончались 2 222 человека. Из-за коронавирусной инфекции умерли 1416 пациентов. По иным причинам в регионе зарегистрировали 806 летальных случаев.

По состоянию на 19 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 555 человек.

Кроме этого, 600 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 362, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 103.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 555-600=780.

21 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении.

Катунь24