Катунь24: 152 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

152 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки19 февраля 2021, 11:00

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 68 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19 – 8.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 42 256 человек, в т. ч. 2 847 детей. Выздоровели всего 37 753 (+68) человека. Умерло 2 222 (+10) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1416 (+8) человек; иные причины смерти – 806 (+2) человек.

По состоянию на 19 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 555 человек.

Кроме этого, 600 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 362, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 103.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 555-600=780.

21 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении.

385 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 152 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 42, Бийск – 12, Рубцовск – 11, Заринск – 5, Камень-на-Оби, Кулундинский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Бийский, Волчихинский, Завьяловский, Ключевский, Косихинский, Курьинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Тальменский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Рубцовский, Табунский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 15 490, Алейск — 657, Алейский район — 256, Алтайский район — 162, Баевский район — 126, Белокуриха — 280, Бийск — 3347, Бийский район — 284, Благовещенский район — 531, Бурлинский район — 332, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 334, Егорьевский район — 218, Ельцовский район — 31, Завьяловский район — 234, Залесовский район — 271, Заринск — 1254, Заринский район — 177, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 541, Зональный район — 189, Калманский район — 351, Камень-на-Оби — 249, Каменский район — 255, Ключевский район — 243, Косихинский район — 204, Красногорский район — 61, Краснощековский район — 190, Крутихинский район — 137, Кулундинский район — 537, Курьинский район — 203, Кытмановский район — 130, Локтевский район — 609, Мамонтовский район — 250, Михайловский район — 503, Немецкий национальный район — 238, Новичихинский район — 260, Новоалтайск — 1255, Павловский район — 495, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 828, Петропавловский район — 160, Поспелихинский район — 439, Ребрихинский район — 392, Родинский район — 237, Романовский район — 132, Рубцовск — 2887, Рубцовский район — 423, Славгород — 1051, Смоленский район — 196, Советский район — 124, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 69, Суетский район — 28, Табунский район — 180, Тальменский район — 764, Тогульский район — 244, Топчихинский район — 332, Третьяковский район — 146, Троицкий район — 267, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 161, Усть-Калманский район — 166, Усть-Пристанский район — 169, Хабарский район — 114, Целинный район — 194, Чарышский район — 106, Шелаболихинский район — 183, Шипуновский район — 375, Яровое – 496.

Из общего числа заболевших 434 случая – завозные, в т. ч. 178 – из-за рубежа; 25 115 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 256 заболевших: 11 228 – у больных внебольничной пневмонией, 23 553 – у заболевших ОРВИ, в 7475 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 170 659 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 214,73 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 5205 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5502 за минувшие сутки.

На утро 19.02.2021 года прививается 39 682 (+3 313) человека, в том числе: 28 527 (+2 675) человек получили первую прививку; 11 155 (+638) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24