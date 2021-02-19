Катунь24: 13 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

13 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки18 февраля 2021, 16:51

Коронавирус стал причиной смерти для 10 умерших.

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За весь период в Алтайском крае скончались 2 212 человек. Из-за коронавирусной инфекции умерли 1 408 пациентов. По иным причинам в регионе зарегистрировали 804 летальных случая.

По данным на 18 февраля 2021 года, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 505 человек.

Кроме этого, 570 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 362, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 103.

27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Из общего числа заболевших 434 случая — завозные, в т. ч. 178 — из-за рубежа; 25 011 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 42 104 заболевших: 11 198 — у больных внебольничной пневмонией, 23 440 — у заболевших ОРВИ, в 7 466 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 165 454 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 212,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4 721 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 005 за минувшие сутки.

Катунь24