Катунь24: 13 233 россиянина за сутки заболели коронавирусом • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

13 233 россиянина за сутки заболели коронавирусом16 февраля 2021, 20:09

1 312 из них – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Фото: pixabay.com

За последние сутки в России выявлено 13 233 случая COVID-19 в 84 регионах. Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 099 323 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 624 663.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 17 627 человек, подтверждено 459 летальных исходов с коронавирусом.

Летальных случаев за все время – 80 979.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведено 204 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 февраля 2021 года остаются 618 670 человек.

Катунь24