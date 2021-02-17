Катунь24: 15 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

15 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай16 февраля 2021, 19:26

В их числе 3 ребёнка.

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай 15 февраля 2021 года выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 детей.

Коронавирус подтвердился:

у 8 жителей Горно-Алтайска,

у 4 жителей Майминского района,

у 2 жителей Чойского района,

у 1 жителя Турочакского района.

Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 954 случая заболевания, из них:

5 207 — в Горно-Алтайске,

2 412 — в Кош-Агачском районе,

2 254 — в Майминском районе,

1 037 — в Усть-Коксинском районе,

1 023 — в Онгудайском районе,

891 — в Усть-Канском районе,

849 — в Шебалинском районе,

778 — в Улаганском районе,

678 — в Турочакском районе,

420 — в Чемальском районе,

405 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 26 пациентов. По данным на 16 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 410 человек.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 179 077 человек, за отчетные сутки исследовано 511 проб.

Катунь24