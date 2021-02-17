Катунь24: 15 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: 15 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

15 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай16 февраля 2021, 19:26

В их числе 3 ребёнка.

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай 15 февраля 2021 года выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 детей.

Коронавирус подтвердился:

  • у 8 жителей Горно-Алтайска,
  • у 4 жителей Майминского района,
  • у 2 жителей Чойского района,
  • у 1 жителя Турочакского района.

Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 954 случая заболевания, из них:

  • 5 207 — в Горно-Алтайске,
  • 2 412 — в Кош-Агачском районе,
  • 2 254 — в Майминском районе,
  • 1 037 — в Усть-Коксинском районе,
  • 1 023 — в Онгудайском районе,
  • 891 — в Усть-Канском районе,
  • 849 — в Шебалинском районе,
  • 778 — в Улаганском районе,
  • 678 — в Турочакском районе,
  • 420 — в Чемальском районе,
  • 405 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 26 пациентов. По данным на 16 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 410 человек.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 179 077 человек, за отчетные сутки исследовано 511 проб.

Катунь24

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