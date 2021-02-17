Катунь24: 15 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

15 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай16 февраля 2021, 19:26
В их числе 3 ребёнка.
Фото: pixabay.com
В Республике Алтай 15 февраля 2021 года выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 детей.
Коронавирус подтвердился:
- у 8 жителей Горно-Алтайска,
- у 4 жителей Майминского района,
- у 2 жителей Чойского района,
- у 1 жителя Турочакского района.
Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции.
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 954 случая заболевания, из них:
- 5 207 — в Горно-Алтайске,
- 2 412 — в Кош-Агачском районе,
- 2 254 — в Майминском районе,
- 1 037 — в Усть-Коксинском районе,
- 1 023 — в Онгудайском районе,
- 891 — в Усть-Канском районе,
- 849 — в Шебалинском районе,
- 778 — в Улаганском районе,
- 678 — в Турочакском районе,
- 420 — в Чемальском районе,
- 405 — в Чойском районе.
Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.
За прошедшие сутки выздоровели 26 пациентов. По данным на 16 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 410 человек.
Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 179 077 человек, за отчетные сутки исследовано 511 проб.