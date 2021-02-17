Катунь24: 162 жителя Алтайского края заболели коронавирусом за сутки • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: 162 жителя Алтайского края заболели коронавирусом за сутки

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

162 жителя Алтайского края заболели коронавирусом за сутки16 февраля 2021, 11:07

Выздоровели 69 пациентов, умерли 15 человек, от COVID-19 – 11.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 790 человек, в т. ч. 2 807 детей. Выздоровели всего 37 370 (+169) человек. Умерло 2 187 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 386 (+11) человек; иные причины смерти — 801 (+4) человек.

По данным на 16 февраля 2021 года, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 556 человек.

Кроме этого, 630 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 373, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 99.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 935-1 556-630=749.

26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 162 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 44,
  • Бийск — 13,
  • Рубцовск — 12,
  • Заринск — 5,
  • Павловский район — 5,
  • Алейск — 4,
  • Кытмановский район — 4,
  • Поспелихинский район — 4,
  • Целинный район — 4,
  • Камень-на-Оби — 3,
  • Новоалтайск — 3,
  • Славгород — 3,
  • Яровое — 3,
  • Кулундинский район — 3,
  • Тальменский район — 3,
  • Третьяковский район — 3,
  • Алейский район — 2,
  • Бийский район — 2,
  • Благовещенский район — 2,
  • Зональный район — 2,
  • Локтевский район — 2,
  • Мамонтовский район — 2,
  • Михайловский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Солтонский район — 2,
  • Табунский район — 2,
  • Тогульский район — 2,
  • Хабарский район — 2,
  • Шипуновский район — 2,
  • Бурлинский район — 1,
  • Ельцовский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Змеиногорский район — 1,
  • Калманский район — 1,
  • Каменский район — 1,
  • Краснощековский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Немецкий национальный район — 1,
  • Первомайский район — 1,
  • Ребрихинский район — 1,
  • Родинский район — 1,
  • Романовский район — 1,
  • Советский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Угловский район — 1,
  • Усть-Калманский район — 1,
  • Чарышский район — 1,
  • Шелаболихинский район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

  • Барнаул — 15 360,
  • Алейск — 653,
  • Алейский район — 253,
  • Алтайский район — 162,
  • Баевский район — 125,
  • Белокуриха — 280,
  • Бийск — 3 306,
  • Бийский район — 275,
  • Благовещенский район — 526,
  • Бурлинский район — 332,
  • Быстроистокский район — 79,
  • Волчихинский район — 331,
  • Егорьевский район — 215,
  • Ельцовский район — 29,
  • Завьяловский район — 231,
  • Залесовский район — 270,
  • Заринск — 1 240,
  • Заринский район — 175,
  • ЗАТО Сибирский — 77,
  • Змеиногорский район — 539,
  • Зональный район — 185,
  • Калманский район — 349,
  • Камень-на-Оби — 239,
  • Каменский район — 255,
  • Ключевский район — 237,
  • Косихинский район — 201,
  • Красногорский район — 60,
  • Краснощековский район — 184,
  • Крутихинский район — 130,
  • Кулундинский район — 524,
  • Курьинский район — 199,
  • Кытмановский район — 120,
  • Локтевский район — 605,
  • Мамонтовский район — 245,
  • Михайловский район — 494,
  • Немецкий национальный район — 237,
  • Новичихинский район — 260,
  • Новоалтайск — 1 250,
  • Павловский район — 491,
  • Панкрушихинский район — 104,
  • Первомайский район — 824,
  • Петропавловский район — 160,
  • Поспелихинский район — 426,
  • Ребрихинский район — 382,
  • Родинский район — 232,
  • Романовский район — 132,
  • Рубцовск — 2 854,
  • Рубцовский район — 419,
  • Славгород — 1 044,
  • Смоленский район — 196,
  • Советский район — 122,
  • Солонешенский район — 106,
  • Солтонский район — 60,
  • Суетский район — 28,
  • Табунский район — 178,
  • Тальменский район — 759,
  • Тогульский район — 241,
  • Топчихинский район — 331,
  • Третьяковский район — 137,
  • Троицкий район — 266,
  • Тюменцевский район — 143,
  • Угловский район — 159,
  • Усть-Калманский район — 162,
  • Усть-Пристанский район — 168,
  • Хабарский район — 109,
  • Целинный район — 187,
  • Чарышский район — 103,
  • Шелаболихинский район — 179,
  • Шипуновский район — 370,
  • Яровое — 486.

Из общего числа заболевших 431 случай — завозной, в т. ч. 177 — из-за рубежа; 24 792 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 41 790 заболевших: 11 138 — у больных внебольничной пневмонией, 23 205 — у заболевших ОРВИ, в 7 447 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 155 922 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 199,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2 700 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 2 876 за минувшие сутки.

На утро 16 февраля 2021 года прививается 29 587 (+1 213) человек, в том числе: 20 596 (+474) человек получили первую прививку; 8 991 (+739) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Мошенники не успокаиваются

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: «Сбер» призвал клиентов полностью отказаться от пластиковых карт

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Змеиногорске снова порыв на водосетях

Фев 17, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: Уважаемые воины-интернационалисты!

Фев 17, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: К сведению депутатов райсовета, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района!

Фев 17, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Мошенники не успокаиваются

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 13-16 февраля

Фев 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar