Катунь24: 162 жителя Алтайского края заболели коронавирусом за сутки • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

162 жителя Алтайского края заболели коронавирусом за сутки16 февраля 2021, 11:07

Выздоровели 69 пациентов, умерли 15 человек, от COVID-19 – 11.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 790 человек, в т. ч. 2 807 детей. Выздоровели всего 37 370 (+169) человек. Умерло 2 187 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 386 (+11) человек; иные причины смерти — 801 (+4) человек.

По данным на 16 февраля 2021 года, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 556 человек.

Кроме этого, 630 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 373, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 99.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 935-1 556-630=749.

26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 162 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 44,

Бийск — 13,

Рубцовск — 12,

Заринск — 5,

Павловский район — 5,

Алейск — 4,

Кытмановский район — 4,

Поспелихинский район — 4,

Целинный район — 4,

Камень-на-Оби — 3,

Новоалтайск — 3,

Славгород — 3,

Яровое — 3,

Кулундинский район — 3,

Тальменский район — 3,

Третьяковский район — 3,

Алейский район — 2,

Бийский район — 2,

Благовещенский район — 2,

Зональный район — 2,

Локтевский район — 2,

Мамонтовский район — 2,

Михайловский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Солтонский район — 2,

Табунский район — 2,

Тогульский район — 2,

Хабарский район — 2,

Шипуновский район — 2,

Бурлинский район — 1,

Ельцовский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Заринский район — 1,

Змеиногорский район — 1,

Калманский район — 1,

Каменский район — 1,

Краснощековский район — 1,

Курьинский район — 1,

Немецкий национальный район — 1,

Первомайский район — 1,

Ребрихинский район — 1,

Родинский район — 1,

Романовский район — 1,

Советский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Угловский район — 1,

Усть-Калманский район — 1,

Чарышский район — 1,

Шелаболихинский район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

Барнаул — 15 360,

Алейск — 653,

Алейский район — 253,

Алтайский район — 162,

Баевский район — 125,

Белокуриха — 280,

Бийск — 3 306,

Бийский район — 275,

Благовещенский район — 526,

Бурлинский район — 332,

Быстроистокский район — 79,

Волчихинский район — 331,

Егорьевский район — 215,

Ельцовский район — 29,

Завьяловский район — 231,

Залесовский район — 270,

Заринск — 1 240,

Заринский район — 175,

ЗАТО Сибирский — 77,

Змеиногорский район — 539,

Зональный район — 185,

Калманский район — 349,

Камень-на-Оби — 239,

Каменский район — 255,

Ключевский район — 237,

Косихинский район — 201,

Красногорский район — 60,

Краснощековский район — 184,

Крутихинский район — 130,

Кулундинский район — 524,

Курьинский район — 199,

Кытмановский район — 120,

Локтевский район — 605,

Мамонтовский район — 245,

Михайловский район — 494,

Немецкий национальный район — 237,

Новичихинский район — 260,

Новоалтайск — 1 250,

Павловский район — 491,

Панкрушихинский район — 104,

Первомайский район — 824,

Петропавловский район — 160,

Поспелихинский район — 426,

Ребрихинский район — 382,

Родинский район — 232,

Романовский район — 132,

Рубцовск — 2 854,

Рубцовский район — 419,

Славгород — 1 044,

Смоленский район — 196,

Советский район — 122,

Солонешенский район — 106,

Солтонский район — 60,

Суетский район — 28,

Табунский район — 178,

Тальменский район — 759,

Тогульский район — 241,

Топчихинский район — 331,

Третьяковский район — 137,

Троицкий район — 266,

Тюменцевский район — 143,

Угловский район — 159,

Усть-Калманский район — 162,

Усть-Пристанский район — 168,

Хабарский район — 109,

Целинный район — 187,

Чарышский район — 103,

Шелаболихинский район — 179,

Шипуновский район — 370,

Яровое — 486.

Из общего числа заболевших 431 случай — завозной, в т. ч. 177 — из-за рубежа; 24 792 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 41 790 заболевших: 11 138 — у больных внебольничной пневмонией, 23 205 — у заболевших ОРВИ, в 7 447 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 155 922 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 199,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2 700 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 2 876 за минувшие сутки.

На утро 16 февраля 2021 года прививается 29 587 (+1 213) человек, в том числе: 20 596 (+474) человек получили первую прививку; 8 991 (+739) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24