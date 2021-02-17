Катунь24: 162 жителя Алтайского края заболели коронавирусом за сутки • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

162 жителя Алтайского края заболели коронавирусом за сутки16 февраля 2021, 11:07
Выздоровели 69 пациентов, умерли 15 человек, от COVID-19 – 11.
Фото: pixabay.com
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 790 человек, в т. ч. 2 807 детей. Выздоровели всего 37 370 (+169) человек. Умерло 2 187 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 386 (+11) человек; иные причины смерти — 801 (+4) человек.
По данным на 16 февраля 2021 года, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 556 человек.
Кроме этого, 630 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных — 373, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 99.
Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 935-1 556-630=749.
26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 162 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 44,
- Бийск — 13,
- Рубцовск — 12,
- Заринск — 5,
- Павловский район — 5,
- Алейск — 4,
- Кытмановский район — 4,
- Поспелихинский район — 4,
- Целинный район — 4,
- Камень-на-Оби — 3,
- Новоалтайск — 3,
- Славгород — 3,
- Яровое — 3,
- Кулундинский район — 3,
- Тальменский район — 3,
- Третьяковский район — 3,
- Алейский район — 2,
- Бийский район — 2,
- Благовещенский район — 2,
- Зональный район — 2,
- Локтевский район — 2,
- Мамонтовский район — 2,
- Михайловский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Солтонский район — 2,
- Табунский район — 2,
- Тогульский район — 2,
- Хабарский район — 2,
- Шипуновский район — 2,
- Бурлинский район — 1,
- Ельцовский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Змеиногорский район — 1,
- Калманский район — 1,
- Каменский район — 1,
- Краснощековский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Немецкий национальный район — 1,
- Первомайский район — 1,
- Ребрихинский район — 1,
- Родинский район — 1,
- Романовский район — 1,
- Советский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Угловский район — 1,
- Усть-Калманский район — 1,
- Чарышский район — 1,
- Шелаболихинский район — 1.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:
- Барнаул — 15 360,
- Алейск — 653,
- Алейский район — 253,
- Алтайский район — 162,
- Баевский район — 125,
- Белокуриха — 280,
- Бийск — 3 306,
- Бийский район — 275,
- Благовещенский район — 526,
- Бурлинский район — 332,
- Быстроистокский район — 79,
- Волчихинский район — 331,
- Егорьевский район — 215,
- Ельцовский район — 29,
- Завьяловский район — 231,
- Залесовский район — 270,
- Заринск — 1 240,
- Заринский район — 175,
- ЗАТО Сибирский — 77,
- Змеиногорский район — 539,
- Зональный район — 185,
- Калманский район — 349,
- Камень-на-Оби — 239,
- Каменский район — 255,
- Ключевский район — 237,
- Косихинский район — 201,
- Красногорский район — 60,
- Краснощековский район — 184,
- Крутихинский район — 130,
- Кулундинский район — 524,
- Курьинский район — 199,
- Кытмановский район — 120,
- Локтевский район — 605,
- Мамонтовский район — 245,
- Михайловский район — 494,
- Немецкий национальный район — 237,
- Новичихинский район — 260,
- Новоалтайск — 1 250,
- Павловский район — 491,
- Панкрушихинский район — 104,
- Первомайский район — 824,
- Петропавловский район — 160,
- Поспелихинский район — 426,
- Ребрихинский район — 382,
- Родинский район — 232,
- Романовский район — 132,
- Рубцовск — 2 854,
- Рубцовский район — 419,
- Славгород — 1 044,
- Смоленский район — 196,
- Советский район — 122,
- Солонешенский район — 106,
- Солтонский район — 60,
- Суетский район — 28,
- Табунский район — 178,
- Тальменский район — 759,
- Тогульский район — 241,
- Топчихинский район — 331,
- Третьяковский район — 137,
- Троицкий район — 266,
- Тюменцевский район — 143,
- Угловский район — 159,
- Усть-Калманский район — 162,
- Усть-Пристанский район — 168,
- Хабарский район — 109,
- Целинный район — 187,
- Чарышский район — 103,
- Шелаболихинский район — 179,
- Шипуновский район — 370,
- Яровое — 486.
Из общего числа заболевших 431 случай — завозной, в т. ч. 177 — из-за рубежа; 24 792 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 41 790 заболевших: 11 138 — у больных внебольничной пневмонией, 23 205 — у заболевших ОРВИ, в 7 447 случаях — бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 155 922 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 199,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2 700 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 2 876 за минувшие сутки.
На утро 16 февраля 2021 года прививается 29 587 (+1 213) человек, в том числе: 20 596 (+474) человек получили первую прививку; 8 991 (+739) человек полностью привиты (получили две прививки).