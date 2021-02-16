Катунь24: 12 миллионов рублей на помощь ковидным госпиталям собрали в Алтайском крае с помощью акции «Здоровье близких в каждой покупке» • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

12 миллионов рублей на помощь ковидным госпиталям собрали в Алтайском крае с помощью акции «Здоровье близких в каждой покупке»15 февраля 2021, 21:28

Сегодня, 15 февраля, больницам Барнаула и Бийска передали новые автомобили, купленные на эти средства.

Компания «Мария-Ра» при поддержке покупателей и партнеров помогла обновить автопарк краевым медучреждениям: алтайским больницам приобрели фургон рефрижератор для перевозки вакцин и две санитарные машины. В конце 2020 года один рубль с каждого чека отчислялся в фонд акции «Здоровье близких в каждой покупке». Фургон остался в Барнауле, а санитарные машины отправились в бийские ковидные больницы.

«Машины эти необходимы для осуществления хозяйственных нужд, а также транспортировки пациентов, которые не нуждаются в кислороде, не носилочные, те, которые могут сидеть, допустим, из одного здания в другое. Вообще, автопарк у нас укомплектован. У нас сейчас, как всегда, некоторые машины выработали свой ресурс, выходят на списание. Поэтому это замена автопарка», — сказал Сергей Ковязин, главный врач бийской «Городской больницы № 2».

12 миллионов рублей накопили за период акции в Алтайском крае. Поддержку получила 21 региональная больница. Закупали не только спецтранспорт, но и средства индивидуальной защиты, рециркуляторы воздуха. То, что было необходимо медучреждениям.

«Мы постарались подойти индивидуально к каждой больнице. Собрали данные, какая помощь необходима. Соответственно, каким-то больницам были перечислены деньги на их счет. Каким-то больницам мы оплатили их счета, каким-то больницам купили оборудование, средства индивидуальной защиты», — утверждает Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга компании «Мария-Ра».

За время пандемии помощь медикам стала доброй традицией. Всего Акция «Здоровье близких в каждой покупке» помогла 84 больницам: собрала 34 миллиона рублей по всей Сибири. Компания «Мария-ра» благодарна покупателям за то, что они выбрали их сеть и сделали вклад в здоровье родных и близких.

Катунь24