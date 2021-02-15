Катунь24: 120 дворов благоустроят в Алтайском крае в рамках нацпроекта • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

120 дворов благоустроят в Алтайском крае в рамках нацпроекта14 февраля 2021, 13:16

В Алтайском крае определили перечень территорий, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Объекты выбрали по итогам общественных обсуждений и онлайн-голосований.

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В 42 муниципалитетах обновят 120 дворов и 55 общественных пространств. Из регионального бюджета на эти цели выделили 687,8 миллиона рублей, из которых средства федерального бюджета составили 663,4 миллиона рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В план 2021 года вошли: Барнаул — 65 дворов, Бийск — 20, Алейск — 4, Новоалтайск — 4, Заринск — 4, Рубцовск — 15, Славгород — 15, Белокуриха — 2, Яровое — 1. Часть муниципалитетов продолжит обновлять объекты, планово переходящие с прошлого года. Остальные приступят к реализации новых проектов. Среди них парки, набережные, скверы, места отдыха, пешеходные зоны, спортивные площадки и мемориалы.

Дворовые территории отбирали по принципу наличия потребности в ремонте дворовых проездов и пешеходных зон, восстановлении освещения, установке скамеек и урн. Также учли пожелание жителей оборудовать детские и спортивные площадки при условии софинансирования ими таких дополнительных мероприятий.

Катунь24