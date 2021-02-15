Катунь24: 167 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

167 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае14 февраля 2021, 12:29

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 177 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19-13.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 463 человека, в т.ч. 2 779 детей. Выздоровели всего 37 090 (+177) человек. Умерло 2 159 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1365 (+13) человек; иные причины смерти – 794 (+1) человека.

По состоянию на 14 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 571 человек.

Кроме этого, 611 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 370, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 99.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 571-611=753.

29 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

349 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 167 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 45, Бийск – 16, Рубцовск – 13, Заринск – 5, Алейск, Поспелихинский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби , Новоалтайск, Славгород, Кулундинский, Локтевский, Немецкий национальный, Павловский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Бийский, Волчихинский, Завьяловский, Калманский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Михайловский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейский, Алтайский, Благовещениский, Бурлинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Змеиногорский, Зональный, Краснощековский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Советский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 15278, Алейск — 645, Алейский район — 249, Алтайский район — 161, Баевский район — 125, Белокуриха — 280, Бийск — 3277, Бийский район — 271, Благовещенский район — 522, Бурлинский район — 331, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 328, Егорьевский район — 215, Ельцовский район — 26, Завьяловский район — 227, Залесовский район — 270, Заринск — 1229, Заринский район — 174, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 536, Зональный район — 181, Калманский район — 348, Камень-на-Оби — 229, Каменский район — 251, Ключевский район — 237, Косихинский район — 200, Красногорский район — 60, Краснощековский район — 182, Крутихинский район — 129, Кулундинский район — 516, Курьинский район — 198, Кытмановский район — 114, Локтевский район — 600, Мамонтовский район — 241, Михайловский район — 488, Немецкий национальный район — 233, Новичихинский район — 260, Новоалтайск — 1246, Павловский район — 484, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 819, Петропавловский район — 159, Поспелихинский район — 420, Ребрихинский район — 380, Родинский район — 227, Романовский район — 131, Рубцовск — 2833, Рубцовский район — 415, Славгород — 1030, Смоленский район — 196, Советский район — 121, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 56, Суетский район — 28, Табунский район — 174, Тальменский район — 756, Тогульский район — 239, Топчихинский район — 330, Третьяковский район — 134, Троицкий район — 265, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 158, Усть-Калманский район — 161, Усть-Пристанский район — 168, Хабарский район — 103, Целинный район — 183, Чарышский район — 98, Шелаболихинский район — 178, Шипуновский район — 368, Яровое – 483.

Из общего числа заболевших 429 случаев – завозные, в т.ч. 176 – из-за рубежа; 24559 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 41463 заболевших: 11072 – у больных внебольничной пневмонией, 22955 – у заболевших ОРВИ, в 7436 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1147613 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 186,72 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5129 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5618 за минувшие сутки.

По состоянию на утро 14.02.2021 года прививается 27 919 (+916) человек, в том числе: 19 875 (+515) человек получили первую прививку; 8 044 (+401) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24