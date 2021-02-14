Катунь24: 168 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

168 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае13 февраля 2021, 11:00

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 162 пациента, умерло 16 человек, от COVID-19-14.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 296 человек, в т.ч. 2 768 детей. Выздоровели всего 36 913 (+162) человек. Умерло 2 145 (+16) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1352 (+14) человека; иные причины смерти – 793 (+2) человека.

По состоянию на 13 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 615 человек.

Кроме этого, 606 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 368, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 101.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 615-606=714.

30 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

371 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 168 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 46, Бийск – 15, Рубцовск – 13, Яровое, Локтевский, Родинский районы – по 5 заболевших, Калманский, Косихинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Бийский, Завьяловский, Зональный, Краснощековский, Ребрихинский, Солтонский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Целинный районы – по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Красногорский, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 15233, Алейск — 641, Алейский район — 248, Алтайский район — 160, Баевский район — 125, Белокуриха — 280, Бийск — 3261, Бийский район — 269, Благовещенский район — 521, Бурлинский район — 330, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 326, Егорьевский район — 214, Ельцовский район — 25, Завьяловский район — 225, Залесовский район — 269, Заринск — 1224, Заринский район — 174, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 535, Зональный район — 180, Калманский район — 346, Камень-на-Оби — 226, Каменский район — 251, Ключевский район — 237, Косихинский район — 198, Красногорский район — 60, Краснощековский район — 181, Крутихинский район — 127, Кулундинский район — 513, Курьинский район — 196, Кытмановский район — 112, Локтевский район — 597, Мамонтовский район — 240, Михайловский район — 486, Немецкий национальный район — 230, Новичихинский район — 260, Новоалтайск — 1243, Павловский район — 481, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 817, Петропавловский район — 158, Поспелихинский район — 416, Ребрихинский район — 376, Родинский район — 226, Романовский район — 131, Рубцовск — 2820, Рубцовский район — 413, Славгород — 1027, Смоленский район — 196, Советский район — 120, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 54, Суетский район — 28, Табунский район — 172, Тальменский район — 755, Тогульский район — 239, Топчихинский район — 328, Третьяковский район — 131, Троицкий район — 264, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 157, Усть-Калманский район — 159, Усть-Пристанский район — 167, Хабарский район — 102, Целинный район — 182, Чарышский район — 97, Шелаболихинский район — 178, Шипуновский район — 367, Яровое – 483.

Из общего числа заболевших 428 случаев – завозные, в т.ч. 176 – из-за рубежа; 24447 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 41296 заболевших: 11045 – у больных внебольничной пневмонией, 22821 – у заболевших ОРВИ, в 7430 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1142484 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 184,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4615 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4842 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины составило 52 343 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 13.02.2021 года прививается 27 003 (+2 625) человека, в том числе: 19 360 (+1 204) человек получили первую прививку; 7 643 (+1 421) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24