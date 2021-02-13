Катунь24: 12.02.2021 – зеркальная дата: что нужно сделать в самый благоприятный день года? • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

12.02.2021 – зеркальная дата: что нужно сделать в самый благоприятный день года?12 февраля 2021, 15:40

12 февраля – самый благоприятный день 2021 года, ведь это полная зеркальная дата, а в такие дни большинству людей сопутствует удача и происходят приятные изменения в жизни, считают нумерологи.

Фото: pixabay.com

Если посмотреть на эти числа, то видно, что они читаются одинаково с обеих сторон. Такие дни считаются счастливыми и даже немного магическими. Любое хорошее дело, которые вы затеете 12 февраля, скорее всего, будет удачным, а многие желания, загаданные в этот день, сбудутся.

А еще 12 февраля наступает год Быка – новый год по китайскому лунному календарю. Это событие дарит дополнительную позитивную энергию.

Но важно знать, что нужно, а чего нельзя делать в зеркальные даты. Ведь отрицательные мысли, эмоции и поступки могут обернуться против вас, причем с удвоенной силой.

В этот день нумерологи рекомендуют отказаться от вредных привычек, негативных мыслей и плохих поступков, составлять планы на будущее, загадывать желания и начинать действовать. 12 февраля нужно любить себя и заботиться о себе: сходите в СПА или на массаж, сделайте новую прическу, купите себе что-то красивое или вкусное. Дома можно провести генеральную уборку, пересмотрите гардероб, избавьтесь от лишних вещей.

Как загадывать желания в зеркальную дату 12.02.2021?

1. Хорошо подумайте, чего вы действительно хотите в будущем. Постарайтесь сформулировать это как можно точнее и конкретнее.

2. Напишите на листе бумаги, от чего вы бы хотели отказаться, например, неприятных черт характера, токсичных людей, надоевшей работы, угасших чувств. 12 февраля разорвите листок с этими записями, это поможет вам преодолеть все препоны на пути к заветной цели.

3. А теперь выберите ваше самое главное желание – новую работу, благополучие семьи, крепкое здоровье, симпатию любимого человека и пр. Закройте глаза и представьте, что все ваши планы уже сбылись.

Чего нельзя делать в зеркальную дату 12 февраля?

1. Не стоит желать кому-либо несчастья. Такие мысли способны навлечь беду именно на вас, в зеркальные даты эффект бумеранга очень силен.

2. Лениться, бездельничать, сидеть сложа руки.

3. Затевать скандалы, выяснять отношения, обижать кого-либо, самому вспоминать старые обиды.

4. Покупать ненужные вещи. Пустые траты – пустое будущее.

5. Предаваться унынию, заниматься самобичеванием, думать, что вы никчемный человек и все лучшее в прошлом.

По материалам gastronom.ru

Катунь24