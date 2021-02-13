Катунь24: 11 человек спасли из горящей многоэтажки в Барнауле • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: 11 человек спасли из горящей многоэтажки в Барнауле

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

11 человек спасли из горящей многоэтажки в Барнауле12 февраля 2021, 14:31

В 15-этажном доме горела квартира.

Фото: Barnaul 22

Сегодня, 12 февраля 2021 года, в 11:40 поступило сообщение о возгорании в квартире на 12 этаже многоэтажного дома в Барнауле на Попова, 93.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили очаг пожара в квартире — открытым огнем горели домашние вещи на площади около 12 квадратных метров.

Из задымленных помещений спасли 11 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано полностью. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Катунь24

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