Катунь24: 10 февраля – День памяти Пушкина • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

10 февраля – День памяти Пушкина10 февраля 2021, 18:39

Пушкин не только «Солнце русской поэзии», но и создатель современного русского языка. В День памяти великого поэта съёмочная группа «Катунь 24» решила узнать, насколько хорошо жители краевой столицы знают его творчество.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 10 февраля – День памяти Пушкина

В этот день в стране проходят тематические лекции и уроки, показы фильмов по произведениям Александра Сергеевича. Пушкин всегда где-то на грани серьёзного и ироничного. Он так близок нашему народу ещё и потому, что умеет принимать человека со всеми его недостатками.

Студенты и магистранты продолжают писать выпускные работы по Пушкину. Раскрывают в диссертациях его мотивы в стихах Беллы Ахмадулиной и Давида Самойлова. Новые концепции возникают постоянно. Творчество Александра Сергеевича — это неисчерпаемый материал для исследований.

Катунь24