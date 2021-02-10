Катунь24: 15 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: 15 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

15 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки09 февраля 2021, 14:42

Коронавирус стал причиной смерти для 13 умерших.

Фото: pixabay.com

За весь период в Алтайском крае скончались 2 084 человека. Из-за коронавирусной инфекции умерли 1 300 пациентов. По иным причинам в регионе зарегистрировали 784 летальных случая (в четырех случаях, ранее отнесенных к иным причинам смерти, по окончательному заключению патологоанатомической экспертизы смерть наступила в результате тяжелого течения коронавирусной инфекции).

Кроме этого, 657 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 354, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 648-657=630.

28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Катунь24

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