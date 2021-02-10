Катунь24: 174 новых случая заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

174 новых случая заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае09 февраля 2021, 11:35

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 170 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 – 13.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 611 человек, в т. ч. 2 717 детей. Выздоровело всего 36 341 (+170) человек. Умерло 2 084 (+15) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1300 (+13) человек; иные причины смерти – 784 (+2) человека (в четырех случаях, ранее отнесенных к иным причинам смерти, по окончательному заключению патологоанатомической экспертизы смерть наступила в результате тяжелого течения коронавирусной инфекции).

По состоянию на 9 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 648 человек.

Кроме этого, 657 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 354, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 648-657=630.

28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

439 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 174 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 48, Рубцовск – 16, Бийск – 14, Камень-на-Оби, Яровое – по 7 заболевших, Ребрихинский район – 6, Локтевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тогульский районы – по 5 заболевших, Бийский, Завьяловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Советский, Тальменский, Топчихинский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Алтайский, Курьинский, Мамонтовский, Павловский, Солонешенский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солтонский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 15 047, Алейск — 635, Алейский район — 239, Алтайский район — 157, Баевский район — 124, Белокуриха — 279,Бийск — 3198, Бийский район — 254, Благовещенский район — 511, Бурлинский район — 327, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 324, Егорьевский район — 212, Ельцовский район — 21, Завьяловский район — 216, Залесовский район — 268, Заринск — 1216, Заринский район — 174, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 534, Зональный район — 171, Калманский район — 342, Камень-на-Оби — 215, Каменский район — 251, Ключевский район — 235, Косихинский район — 188, Красногорский район — 58, Краснощековский район — 175, Крутихинский район — 123, Кулундинский район — 505, Курьинский район — 193, Кытмановский район — 108, Локтевский район — 576, Мамонтовский район — 235, Михайловский район — 473, Немецкий национальный район — 230, Новичихинский район — 257, Новоалтайск — 1237, Павловский район — 471, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 810, Петропавловский район — 156, Поспелихинский район — 393, Ребрихинский район — 361, Родинский район — 216, Романовский район — 130, Рубцовск — 2762, Рубцовский район — 409, Славгород — 1009, Смоленский район — 196, Советский район — 115, Солонешенский район — 103, Солтонский район — 50, Суетский район — 28, Табунский район — 170, Тальменский район — 752, Тогульский район — 233, Топчихинский район — 321, Третьяковский район — 126, Троицкий район — 258, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 155, Усть-Калманский район — 155, Усть-Пристанский район — 167, Хабарский район — 98, Целинный район — 178, Чарышский район — 92, Шелаболихинский район — 169, Шипуновский район — 358, Яровое – 459.

Из общего числа заболевших 423 случая – завозные, в т. ч. 173 – из-за рубежа; 24 028 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 40 611 заболевших: 10 972 – у больных внебольничной пневмонией, 22 257 – у заболевших ОРВИ, в 7382 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 125 300 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,66 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2319 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2441 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины составило 37 222 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 09.02.2021 года прививается 18 505 (+743) человек, в том числе: 15 248 (+35) человек получили первую прививку; 3 257 (+708) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24