Катунь24: 177 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

177 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае07 февраля 2021, 11:28

Выздоровели 140 пациентов, умерли 14 человек, от COVID-19 — 14.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 261 человека, в т. ч. 2 685 ребёнок. Выздоровели всего 36 042 (+140) человека. Умерло 2 056 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 276 (+14) человек; иные причины смерти — 780 (+0) человек.

По данным на 7 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 657 человек.

Кроме этого, 664 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 345, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 96.

Минздравом края развернуто 3 085 коек, к кислороду имеют подключение 1996, с ИВЛ — 328. Резервных коек: 3 085-1 657-664=764.

27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

455 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 177 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 49,

Рубцовск — 15,

Бийск — 14,

Алейск — 8,

Ребрихинский район — 6,

Шелаболихинский район — 6,

Новоалтайск — 5,

Шипуновский район — 5,

Бийский район — 4,

Благовещенский район — 4,

Завьяловский район — 4,

Поспелихинский район — 4,

Тальменский район — 4,

Ельцовский район — 3,

Михайловский район — 3,

Первомайский район — 3,

Солтонский район — 3,

Топчихинский район — 3,

Славгород — 2,

Баевский район — 2,

Волчихинский район — 2,

Залесовский район — 2,

Заринский район — 2,

Красногорский район — 2,

Крутихинский район — 2,

Мамонтовский район — 2,

Павловский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Советский район — 2,

Камень-на-Оби — 1,

Алейский район — 1,

Зональный район — 1,

Косихинский район — 1,

Курьинский район — 1,

Кытмановский район — 1,

Локтевский район — 1,

Новичихинский район — 1,

Родинский район — 1,

Троицкий район — 1,

Усть-Калманский район — 1,

Целинный район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

Барнаул — 14 952,

Алейск — 630,

Алейский район — 236,

Алтайский район — 154,

Баевский район — 124,

Белокуриха — 279,

Бийск — 3 168,

Бийский район — 245,

Благовещенский район — 510,

Бурлинский район — 327,

Быстроистокский район — 79,

Волчихинский район — 324,

Егорьевский район — 212,

Ельцовский район — 17,

Завьяловский район — 212,

Залесовский район — 268,

Заринск — 1 207,

Заринский район — 174,

ЗАТО Сибирский — 77,

Змеиногорский район — 534,

Зональный район — 167,

Калманский район — 342,

Камень-на-Оби — 201,

Каменский район — 251,

Ключевский район — 235,

Косихинский район — 188,

Красногорский район — 54,

Краснощековский район — 171,

Крутихинский район — 120,

Кулундинский район — 505,

Курьинский район — 191,

Кытмановский район — 108,

Локтевский район — 565,

Мамонтовский район — 228,

Михайловский район — 470,

Немецкий национальный район — 228,

Новичихинский район — 255,

Новоалтайск — 1 232,

Павловский район — 469,

Панкрушихинский район — 104,

Первомайский район — 810,

Петропавловский район — 156,

Поспелихинский район — 383,

Ребрихинский район — 352,

Родинский район — 213,

Романовский район — 130,

Рубцовск — 2 731,

Рубцовский район — 400,

Славгород — 1 008,

Смоленский район — 196,

Советский район — 110,

Солонешенский район — 100,

Солтонский район — 48,

Суетский район — 28,

Табунский район — 170,

Тальменский район — 749,

Тогульский район — 224,

Топчихинский район — 317,

Третьяковский район — 126,

Троицкий район — 257,

Тюменцевский район — 143,

Угловский район — 155,

Усть-Калманский район — 155,

Усть-Пристанский район — 167,

Хабарский район — 98,

Целинный район — 173,

Чарышский район — 88,

Шелаболихинский район — 163,

Шипуновский район — 354,

Яровое — 444.

Из общего числа заболевших 418 случаев — завозные, в т. ч. 169 — из-за рубежа; 23 811 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 40 261 заболевших: 10 926 — у больных внебольничной пневмонией, 21 970 — у заболевших ОРВИ, в 7 365 случаях — бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 119 112 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 192,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5 043 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 272 за минувшие сутки.

По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации в Алтайский край до 1 марта 2021 года ожидается поставка 85,9 тыс. комплектов (доз) вакцины против новой коронавирусной инфекции («Гам-Ковид-Вак») для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

Общее количество уже поставленной вакцины составило 22 102 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На 7 февраля 2021 года прививается 17 572 (+375) человека, в том числе: 15 038 (+311) человек получили первую прививку; 2 534 (+64) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24