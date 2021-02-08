Катунь24: 177 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

177 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае07 февраля 2021, 11:28
Выздоровели 140 пациентов, умерли 14 человек, от COVID-19 — 14.
Фото: pixabay.com
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 261 человека, в т. ч. 2 685 ребёнок. Выздоровели всего 36 042 (+140) человека. Умерло 2 056 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 276 (+14) человек; иные причины смерти — 780 (+0) человек.
По данным на 7 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 657 человек.
Кроме этого, 664 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных — 345, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 96.
Минздравом края развернуто 3 085 коек, к кислороду имеют подключение 1996, с ИВЛ — 328. Резервных коек: 3 085-1 657-664=764.
27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
455 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 177 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 49,
- Рубцовск — 15,
- Бийск — 14,
- Алейск — 8,
- Ребрихинский район — 6,
- Шелаболихинский район — 6,
- Новоалтайск — 5,
- Шипуновский район — 5,
- Бийский район — 4,
- Благовещенский район — 4,
- Завьяловский район — 4,
- Поспелихинский район — 4,
- Тальменский район — 4,
- Ельцовский район — 3,
- Михайловский район — 3,
- Первомайский район — 3,
- Солтонский район — 3,
- Топчихинский район — 3,
- Славгород — 2,
- Баевский район — 2,
- Волчихинский район — 2,
- Залесовский район — 2,
- Заринский район — 2,
- Красногорский район — 2,
- Крутихинский район — 2,
- Мамонтовский район — 2,
- Павловский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Советский район — 2,
- Камень-на-Оби — 1,
- Алейский район — 1,
- Зональный район — 1,
- Косихинский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Кытмановский район — 1,
- Локтевский район — 1,
- Новичихинский район — 1,
- Родинский район — 1,
- Троицкий район — 1,
- Усть-Калманский район — 1,
- Целинный район — 1.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:
- Барнаул — 14 952,
- Алейск — 630,
- Алейский район — 236,
- Алтайский район — 154,
- Баевский район — 124,
- Белокуриха — 279,
- Бийск — 3 168,
- Бийский район — 245,
- Благовещенский район — 510,
- Бурлинский район — 327,
- Быстроистокский район — 79,
- Волчихинский район — 324,
- Егорьевский район — 212,
- Ельцовский район — 17,
- Завьяловский район — 212,
- Залесовский район — 268,
- Заринск — 1 207,
- Заринский район — 174,
- ЗАТО Сибирский — 77,
- Змеиногорский район — 534,
- Зональный район — 167,
- Калманский район — 342,
- Камень-на-Оби — 201,
- Каменский район — 251,
- Ключевский район — 235,
- Косихинский район — 188,
- Красногорский район — 54,
- Краснощековский район — 171,
- Крутихинский район — 120,
- Кулундинский район — 505,
- Курьинский район — 191,
- Кытмановский район — 108,
- Локтевский район — 565,
- Мамонтовский район — 228,
- Михайловский район — 470,
- Немецкий национальный район — 228,
- Новичихинский район — 255,
- Новоалтайск — 1 232,
- Павловский район — 469,
- Панкрушихинский район — 104,
- Первомайский район — 810,
- Петропавловский район — 156,
- Поспелихинский район — 383,
- Ребрихинский район — 352,
- Родинский район — 213,
- Романовский район — 130,
- Рубцовск — 2 731,
- Рубцовский район — 400,
- Славгород — 1 008,
- Смоленский район — 196,
- Советский район — 110,
- Солонешенский район — 100,
- Солтонский район — 48,
- Суетский район — 28,
- Табунский район — 170,
- Тальменский район — 749,
- Тогульский район — 224,
- Топчихинский район — 317,
- Третьяковский район — 126,
- Троицкий район — 257,
- Тюменцевский район — 143,
- Угловский район — 155,
- Усть-Калманский район — 155,
- Усть-Пристанский район — 167,
- Хабарский район — 98,
- Целинный район — 173,
- Чарышский район — 88,
- Шелаболихинский район — 163,
- Шипуновский район — 354,
- Яровое — 444.
Из общего числа заболевших 418 случаев — завозные, в т. ч. 169 — из-за рубежа; 23 811 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 40 261 заболевших: 10 926 — у больных внебольничной пневмонией, 21 970 — у заболевших ОРВИ, в 7 365 случаях — бессимптомное течение.
Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 119 112 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 192,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5 043 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 272 за минувшие сутки.
По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации в Алтайский край до 1 марта 2021 года ожидается поставка 85,9 тыс. комплектов (доз) вакцины против новой коронавирусной инфекции («Гам-Ковид-Вак») для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.
Общее количество уже поставленной вакцины составило 22 102 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.
На 7 февраля 2021 года прививается 17 572 (+375) человека, в том числе: 15 038 (+311) человек получили первую прививку; 2 534 (+64) человека полностью привиты (получили две прививки).