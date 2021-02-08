Катунь24: 177 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: 177 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

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ГОРНЯК22 11.02.2021

177 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае07 февраля 2021, 11:28

Выздоровели 140 пациентов, умерли 14 человек, от COVID-19 — 14.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 261 человека, в т. ч. 2 685 ребёнок. Выздоровели всего 36 042 (+140) человека. Умерло 2 056 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 276 (+14) человек; иные причины смерти — 780 (+0) человек.

По данным на 7 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 657 человек.

Кроме этого, 664 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 345, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 96.

Минздравом края развернуто 3 085 коек, к кислороду имеют подключение 1996, с ИВЛ — 328. Резервных коек: 3 085-1 657-664=764.

27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

455 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 177 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 49,
  • Рубцовск — 15,
  • Бийск — 14,
  • Алейск — 8,
  • Ребрихинский район — 6,
  • Шелаболихинский район — 6,
  • Новоалтайск — 5,
  • Шипуновский район — 5,
  • Бийский район — 4,
  • Благовещенский район — 4,
  • Завьяловский район — 4,
  • Поспелихинский район — 4,
  • Тальменский район — 4,
  • Ельцовский район — 3,
  • Михайловский район — 3,
  • Первомайский район — 3,
  • Солтонский район — 3,
  • Топчихинский район — 3,
  • Славгород — 2,
  • Баевский район — 2,
  • Волчихинский район — 2,
  • Залесовский район — 2,
  • Заринский район — 2,
  • Красногорский район — 2,
  • Крутихинский район — 2,
  • Мамонтовский район — 2,
  • Павловский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Советский район — 2,
  • Камень-на-Оби — 1,
  • Алейский район — 1,
  • Зональный район — 1,
  • Косихинский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Кытмановский район — 1,
  • Локтевский район — 1,
  • Новичихинский район — 1,
  • Родинский район — 1,
  • Троицкий район — 1,
  • Усть-Калманский район — 1,
  • Целинный район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

  • Барнаул — 14 952,
  • Алейск — 630,
  • Алейский район — 236,
  • Алтайский район — 154,
  • Баевский район — 124,
  • Белокуриха — 279,
  • Бийск — 3 168,
  • Бийский район — 245,
  • Благовещенский район — 510,
  • Бурлинский район — 327,
  • Быстроистокский район — 79,
  • Волчихинский район — 324,
  • Егорьевский район — 212,
  • Ельцовский район — 17,
  • Завьяловский район — 212,
  • Залесовский район — 268,
  • Заринск — 1 207,
  • Заринский район — 174,
  • ЗАТО Сибирский — 77,
  • Змеиногорский район — 534,
  • Зональный район — 167,
  • Калманский район — 342,
  • Камень-на-Оби — 201,
  • Каменский район — 251,
  • Ключевский район — 235,
  • Косихинский район — 188,
  • Красногорский район — 54,
  • Краснощековский район — 171,
  • Крутихинский район — 120,
  • Кулундинский район — 505,
  • Курьинский район — 191,
  • Кытмановский район — 108,
  • Локтевский район — 565,
  • Мамонтовский район — 228,
  • Михайловский район — 470,
  • Немецкий национальный район — 228,
  • Новичихинский район — 255,
  • Новоалтайск — 1 232,
  • Павловский район — 469,
  • Панкрушихинский район — 104,
  • Первомайский район — 810,
  • Петропавловский район — 156,
  • Поспелихинский район — 383,
  • Ребрихинский район — 352,
  • Родинский район — 213,
  • Романовский район — 130,
  • Рубцовск — 2 731,
  • Рубцовский район — 400,
  • Славгород — 1 008,
  • Смоленский район — 196,
  • Советский район — 110,
  • Солонешенский район — 100,
  • Солтонский район — 48,
  • Суетский район — 28,
  • Табунский район — 170,
  • Тальменский район — 749,
  • Тогульский район — 224,
  • Топчихинский район — 317,
  • Третьяковский район — 126,
  • Троицкий район — 257,
  • Тюменцевский район — 143,
  • Угловский район — 155,
  • Усть-Калманский район — 155,
  • Усть-Пристанский район — 167,
  • Хабарский район — 98,
  • Целинный район — 173,
  • Чарышский район — 88,
  • Шелаболихинский район — 163,
  • Шипуновский район — 354,
  • Яровое — 444.

Из общего числа заболевших 418 случаев — завозные, в т. ч. 169 — из-за рубежа; 23 811 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 40 261 заболевших: 10 926 — у больных внебольничной пневмонией, 21 970 — у заболевших ОРВИ, в 7 365 случаях — бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 119 112 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 192,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5 043 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 272 за минувшие сутки.

По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации в Алтайский край до 1 марта 2021 года ожидается поставка 85,9 тыс. комплектов (доз) вакцины против новой коронавирусной инфекции («Гам-Ковид-Вак») для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.
Общее количество уже поставленной вакцины составило 22 102 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На 7 февраля 2021 года прививается 17 572 (+375) человека, в том числе: 15 038 (+311) человек получили первую прививку; 2 534 (+64) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24

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