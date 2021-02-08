Катунь24: 15 взрослых и 3 детей эвакуировали ночью в Барнауле из горящей многоэтажки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

15 взрослых и 3 детей эвакуировали ночью в Барнауле из горящей многоэтажки07 февраля 2021, 10:01

Пожар в подвале многоквартирного жилого дома по улице Чудненко произошёл вечером 6 февраля 2021 года в 22:12.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В результате оперативных и слаженных действий сотрудников МЧС России по Алтайскому краю, был обнаружен очаг пожара и проведена экстренная эвакуация жильцов одного из подъездов дома. На месте работали звенья газодымозащитной службы.

В итоге эвакуировано 18 человек, в том числе 3 детей. Благодаря слаженной работе спасателей, случаев гибели не допущено. Травмы получил мужчина, который был госпитализирован.

Очаг пожара располагался в подвальном помещении, его площадь составила 10 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 24 человека личного состава, 7 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям и гостям края о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании открытого огня и бытовых электронагревательных приборов. Обратите внимание на состояние электропроводки в вашем жилье. Работу по ремонту электрических сетей доверяйте только специалистам. Не перегружайте бытовые электросети, не подключайте несколько приборов к одной розетке. Соблюдайте все требования пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Катунь24