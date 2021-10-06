Катунь24: 18 находящихся в розыске граждан выявили в ходе операции в Алтайском крае

В проведении межгосударственной операции «Розыск» было задействовано 196 человек.

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В течение двух дней сотрудники УФСИН вели работу по установлению местонахождения осуждённых без лишения свободы, находящихся в официальном розыске. Было проверено более 330 адресов, а также оказано содействие полиции в раскрытии одного преступления, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

По результатам работы правоохранители нашли 18 скрывавшихся преступников. Никто из задержанных не оказывал сопротивления. Всего с начала 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в крае было задержано более 115 осуждённых.

Катунь24