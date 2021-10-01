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Катунь24: 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Кого из знаменитостей захватила культура отказа от мяса?
Алтайский край
Катунь24: 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Кого из знаменитостей захватила культура отказа от мяса?
Горняк22
10 часов Ago
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Катунь24
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