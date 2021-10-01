Катунь24: 15-летняя сибирячка планировала взорвать школу

Вместе с другом омичка изготовила две бомбы. Однако после неудачного испытания они отложили идею.

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Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Идея о том, чтобы взорвать школу, пришла в голову девочке в мае 2021 года, пишет издание. Своими планами она поделилась с другом, и они вместе изготовили взрывчатку. Школьники сделали два устройства и решили их проверить. Но взрыва не произошло.

О планах девочки взорвать учебное заведение силовики узнали только после трагедии в Пермском университете. Тогда службы начали проверять социальные сети и увидели послание подростка, опубликованное 25 мая.

После этого, как сообщает телеграм-канал, у девочки и её друга прошли обыски. У девятиклассницы диагностировали психическое заболевание. Против неё возбудили уголовное дело по приготовлению к массовому убийству. Её товарищ избежал привлечения к уголовной ответственности из-за возраста.

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