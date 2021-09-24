Катунь24: 16-летний подросток из Новосибирска прославился, опубликовав обзор на фильм «Дюна»

Школьник написал рецензию на новый голливудский фильм и отметил под постом актёра, сыгравшего главную роль.

Фото: pexels.com

Александр Решетников стал звездой Instagram благодаря обзору на фильм «Дюна». Его рецензию заметил известный голливудский актёр Тимоти Шаламе, который разместил её в сторис на своей странице. После этого публикация подростка собрала почти 15 тысяч отметок «нравится» за четыре дня.

В своём обзоре парень высоко оценивает визуальную часть фильма, подбор актёров и музыкальное сопровождение, написанное композитором Хансом Циммером.

Фантастический фильм «Дюна», снятый по одноимённой книге Фрэнка Герберта, вышел на российские экраны 16 сентября 2021 года. «Дюна»

Катунь24