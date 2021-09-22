Катунь24: 14 алтайских художников рисуют под открытым небом в Павловске

23 сентября их работы выставят в Павловском историко-художественном музее.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 14 алтайских художников рисуют под открытым небом в Павловске

«Боруновская палитра» — это серия масштабных событий, посвящённых памяти заслуженного художника России, уроженца села Павловск Геннадия Борунова. Сегодня у художников последний рабочий день.

Уже 22 сентября в художественном музее Алтайского края начнётся Вторая всероссийская научно-практическая конференция «Творческая личность Мастера и его роль в художественной культуре региона». В ней примут участие искусствоведы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Иркутска, Бийска, Барнаула и других городов. Для гостей конференции запланировано посещение памятных мест Алтайского края, связанных с жизнью и творчеством Геннадия Борунова.

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