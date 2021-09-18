Катунь24: 11-летнюю девочку парализовало после укуса клеща в Кузбассе

Жительнице Новокузнецка теперь может помочь дорогостоящее лечение в Европе.

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Роковой для ребёнка укус произошёл 24 мая, сообщает «Сибдепо». Девочка гостила на даче у своей бабушки под Новокузнецком, там её и укусил клещ. В травмпункте, куда девочка была оперативно доставлена, ребёнку поставили укол иммуноглобулина, а также велели следить за температурой тела в течение двух недель, при повышении — обращаться в поликлинику.

Ровно через 14 дней температура ребёнка резко подскочила до 40 градусов. Девочку госпитализировали в инфекционную больницу, там она за пару дней потеряла слух. Когда девочка потеряла сознание, её отправили в Кузбасскую детскую клиническую больницу. 12 июня, в день 11-летия ребёнка, её ввели в искусственную кому, откуда ей удалось выйти лишь спустя 2 месяца.

У школьницы диагностированы тяжёлое течение клещевого менингоэнцефалита, апаллический синдром, эписиндром, заместительная гидроцефалия. Она находится в сознании, но лежит обездвиженной: ребёнок не может говорить, удерживать предметы в руках, глотать пищу.

Девочка сейчас получает медикаментозное лечение в рамках ОМС, а за собственные средства родители пригласили для дочери платных специалистов — массажиста, кинезиолога и логопеда.

Маленькой пациентке готовы помочь доктора из Германии. Они считают, что у неё есть все шансы на полное выздоровление, но из-за коронавируса детей временно не принимают. Помочь девочке готов также нейрохирург из Барселоны. На поддерживающую терапию и трёхмесячный курс реабилитации необходимо более 5 миллионов рублей. Дорога обойдётся от 2 до 7 миллионов рублей, в зависимости от вида транспортировки.

Катунь24