Катунь24: 16 сентября у части барнаульцев аварийно отключат горячую воду

Почти 13 тысяч горожан останутся без горячей воды.

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16 сентября 2021 года с 12:00 до 00:00 горячая вода перестанет поступать в 61 многоквартирный дом, семь частных домов, детский сад, школу и два медицинских учреждения Железнодорожного района из-за повреждения на тепловой сети в районе проспекта Ленина, 61. В СГК отмечают, что недавно на этом участке уже работала аварийная бригада, но после запуска воды дальше по теплотрассе образовался свищ, который начал расходиться.

Также с 9:00 16 сентября до 12:00 18 сентября 2021 года горячую воду отключат у некоторых жителей Индустриального района из-за большого объёма работ. Подрядная организация заменит теплосеть и запорную арматуру в тепловой камере.

Ознакомиться с адресами домов, попавших под отключение, можно в документе, который прикреплён ниже.

Катунь24