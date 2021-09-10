Катунь24: 130 тонн опасного мяса оказалось на прилавках Алтайского края из-за взяток

Сотрудница ветеринарной службы Алтайского края оформляла подложные ветеринарные свидетельства.

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По данным прокуратуры Алтайского края, женщина обвиняется в получении взяток, а также в служебном подлоге. В 2018-2020 годах обвиняемая, являясь ветеринарным врачом одного из территориальных подразделений Управления ветеринарии Алтайского края, получила взятки за выдачу 139 подложных ветеринарных свидетельств о соответствии 130 тонн мясной продукции санитарным требованиям без фактического её осмотра и проведения необходимых исследований. Всего обвиняемая получила более 300 тысяч рублей.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемой общей стоимостью свыше 1,6 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Троицкий районный суд.

Катунь24