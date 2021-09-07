Катунь24: 15 пригородных поездов изменят расписание в Алтайском крае

Это связано с проведением путевых ремонтных работ.

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С 7 по 15 сентября 15 поездов компании «Алтай-Пригород» изменят расписание по ряду направлений. Корректировка во времени движения других поездов составит от двух до пяти минут.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала компании «РЖД» уточнили, что наиболее значимые изменения произойдут в графике движения следующих поездов:

№6233 Аламбай — Барнаул, ежедневно отправление в 3 часа 11 минут (на 5 минут раньше), прибытие в 7 часов 5 минут (без изменений);

№6229 Заринская — Барнаул, ежедневно отправление в 18 часов 58 минут (на 18 минут позже), прибытие в 22 часа 39 минут (на 23 минуты позже);

№6227 Заринская — Барнаул, отправление в 14 часов 15 минут (на 25 минут раньше), прибытие в 16 часов 27 минут (на 20 минут раньше). Поезд курсирует ежедневно, кроме вторника и пятницы;

№6225 Артышта-II — Барнаул, ежедневно отправление в 15 часов 15 минут (на 5 минут раньше), прибытие в 19 часов 38 минут (без изменений).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте компании «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29-21-68 или в пригородных кассах.

Катунь24