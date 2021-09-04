Катунь24: 164,6 млн рублей выделили из краевого бюджета на благоустройство школ и детских садов Барнаула

Работы планируются в 175 образовательных организациях.

Фото: barnaul.org

Сейчас образовательные организации определились с подрядчиками и приступили к ремонту, некоторые уже завершили работы. Так, в школе № 94 в поселке Бельмесево заменили оконные блоки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Значительную часть средств потратят на асфальтирование территорий учреждений: уже заасфальтировали территории школ № 63, 56, 59, гимназии № 22 и других.

В Центральном районе ход работ на объектах оценили председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного собрания, депутат Альберт Лунев, депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов и глава администрации Центрального района Максим Сабына.

В Ленинском районе восстанавливают асфальтовое покрытие беговой дорожки на стадионе школы № 113, на это выделили 600 тысяч рублей. Решение приняли на выездном совещании с участием главы города Барнаула Вячеслава Франка, главы администрации Ленинского района Александра Михалдыкина и депутатов.

Также работы по ремонту асфальтового покрытия ведутся на территории лицея № 124, гимназии № 79. В лицее № 73 ремонтируют крыльцо. Перечень работ составлен с учетом обращений родителей учащихся к депутатам Государственной Думы Ивану Лоору, Алтайского краевого Законодательного Собрания Анатолию Суворову и Барнаульской городской Думы Александру Лисицыну, Дмитрию Абалымову и Ивану Огневу.

Всего в Барнауле отремонтируют асфальтовые участки в 42 школах, 26 детских садах и трех учреждениях дополнительного образования. На асфальтирование территорий школ направлено 24 млн рублей, детских садов – более 14 млн рублей, учреждений дополнительного образования – 1,2 млн рублей.

В трех школах и 24 детских садах отремонтируют спортивные площадки на сумму более 16,2 миллиона. Кроме того, в учреждениях образования проведут ремонт ограждений, отмостков и фасадов, заменят оконные блоки, установят малые архитектурные формы. В семи детских садах отремонтируют входные группы на сумму более 4,2 млн рублей.

Катунь24