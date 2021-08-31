Катунь24: 170 водоразборных колонок продолжают действовать в Барнауле
Установлены они преимущественно в частном секторе, где есть потребители, которые не подключены к центральному водоснабжению.
Фото: pixabay.com
Недостаток привычных водоразборных колонок заключается в том, что при отрицательных температурах они перемерзают. Учитывая это обстоятельство, «Росводоканал Барнаул» установил первое в городе автоматизированное водоразборное устройство по адресу: ул. Аванесова, 39.
Оно работает пока в тестовом режиме. Между тем расположенная рядом водоразборная колонка старого образца продолжает работать, напомнили в администрации Барнаула.