Катунь24: 170 водоразборных колонок продолжают действовать в Барнауле

Установлены они преимущественно в частном секторе, где есть потребители, которые не подключены к центральному водоснабжению.

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Недостаток привычных водоразборных колонок заключается в том, что при отрицательных температурах они перемерзают. Учитывая это обстоятельство, «Росводоканал Барнаул» установил первое в городе автоматизированное водоразборное устройство по адресу: ул. Аванесова, 39.

Оно работает пока в тестовом режиме. Между тем расположенная рядом водоразборная колонка старого образца продолжает работать, напомнили в администрации Барнаула.

Катунь24