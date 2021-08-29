Катунь24: 13 барнаульских школ перейдут на пятидневную учебную неделю в 2021 году

Массовый переход на эту сисетму запланирован в регионе на 2022-2023 годы.

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Об этом сообщил на онлайн-конференции председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль. Он отметил, что решение образовательные учреждения приняли самостоятельно и будут отрабатывать формат в пилотном режиме.

Полностью перейдут на пятидневную рабочую с 1 сентября 2021 года 13 организаций. В некоторых из них, возможно, это будут отдельные классы, в которых перераспределят нагрузку: например, откажутся от второго иностранного языка, пояснил руководитель комитета.

Катунь24