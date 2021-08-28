Катунь24: 12 новых школ появится в Алтайском крае до 2023 года

Они могут начать работать по новым образовательным стандартам.

1 сентября 280 тысяч школьников Алтайского края сядут за парты и начнут обучение в привычном офлайн-формате, от которого так отвыкли за время пандемии. Вызовы меняющегося мира лишний раз показали: российское образование тоже должно измениться. России нужна школа, работающая по новым стандартам, уверена руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Она озвучила ряд предложений на прошедшем заседании Президиума Госсовета.

В частности, касаясь вопроса капитального ремонта и ввода в строй новых школ, она предлагает сразу комплектовать их необходимым современным оборудованием: сдавать не «стены и потолок», а полноценную образовательную среду.

«Просим рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования на это оборудование. Без него невозможно создать ту основу этой новой образовательной среды, а именно: новые и современные программы – междисциплинарные, творческие и, конечно, это лабораторное оборудование», — пояснила Шмелева.

Владимир Путин отметил: до 2024 года по всей России планируется ввести в строй 1,3 тыс. новых школ, а до конца 2026 – отремонтировать более 7,3 тыс. Но обновление должно быть и качественным.

«По предложению Елены Владимировны Шмелёвой, – а она человек не только известный уже, но и опытный, один из организаторов успешной работы образовательного центра «Сириус», – принято решение сделать эту программу комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования», — пояснил глава государства.

Для ребят и учителей школа, безусловно, второй дом. Каким он будет после строительства или капремонта, должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ, причём на стадии проектирования.

Как сообщает Минобрнауки Алтайского края, до 2023 года в городах и селах региона планирует ввести в строй 12 школ и пристроек – на более чем 4,5 тыс. новых мест. Которые, скорее всего, уже будут работать по новым государственным стандартам образования.

“Их реализация начнется с 2022 года, это в массовом масштабе. В крае определены школы, которые включены в апробацию новых ФГОС, разработанных с учетом запросов родителей, педагогов… Эти условия включают в себя и наличие достаточно серьезного оборудования, которое используется для практических работ, также для проектной деятельности обучающихся, и плюс ко всему, доступная среда для детей с ограниченным возможностями здоровья”, — поясняют в Минобре.

Также в Министерстве отметили: инклюзивная среда уже внедряется в ряде учебных заведений края.

Новый стандарт «Школ большой страны», предлагаемый Еленой Шмелевой, предполагает целый ряд и других системных изменений. Так, канут в лету избыточные проверочные и контрольные работы, а учителей освободят от чрезмерных форм отчетности. Это позволит школьникам сосредоточиться на обучении, а педагогам – больше внимания уделять воспитанию детей, находить индивидуальный подход к детям.

Так что уже в ближайшее время школьники Алтайского края смогут окунуться в принципиально новую, гибкую и дружелюбную образовательную среду.

Катунь24