Катунь24: 129 лет: рассказываем, как пройдёт День города в Рубцовске

Из-за коронавирусных ограничений мероприятия будут проходить в течение четырёх дней — с 9 по 12 сентября.

Как сообщает рубцовская газета «Местное время», начнётся торжественная программа с чествования лучших горожан в Рубцовском драматическом театре.

В пятницу, 10 сентября, планируется старт блока спортивных мероприятий: на стадионе «Торпедо» пройдёт турнир по боксу «Мы зажигаем звёзды». Кстати, 11 сентября турнир также пройдёт в Барнауле, а 12 сентября — в Бийске.

Помимо этого, в городе пройдут турнир-открытие футбольных площадок Детского футбольного центра, микс-тренировки городских фитнес-клубов “Спортивный калейдоскоп”, массовый старт любителей северной ходьбы “Рубцовск спортивный” и чемпионат Сибирского федерального округа и Алтайского края по автомобильному кроссу, который состоится на трассе в районе села Бобково.

11 сентября – официальная дата 129-летия Рубцовска. Её откроет праздничная программа “Ты – Родина, которой дорожу”, которая традиционно состоится у памятника основателю города Михаилу Рубцову. Также состоится выставка работ рубцовских художников, а в городском парке имени Кирова проведут молодёжный квест «Форт Рубцовск».

Должны состояться и традиционные праздники микрорайонов. Официальная программа мероприятий появится позднее.

Катунь24