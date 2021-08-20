Катунь24: 133 миллиона рублей выделили в правительстве России на строительство дороги Абакан – Бийск

Федеральное обеспечение проекта было прекращено в 2011 году, уточняет пресс-служба правительства Республики Хакасия.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Хакасия

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, в рамках этого масштабного проекта 76 млн рублей из выделенных 133 млн пойдут на строительство автодороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску на участке автодороги Вершина Теи – Шора – Изыхгол км 23+130 – км 30+375 в Аскизском районе. Специалисты приступят к земляным работам уже в этом году, этот участок планируют завершить через три года.

Оставшиеся 57 млн рублей федеральных средств будут направлены на продолжение работ по реконструкции второго участка: автодороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи на участке км 68+210 км 73+000 в Аскизском районе, которые ведутся сейчас на республиканские средства. Завершить здесь работы планируют в 2022 году.

«Коридор призван сыграть ключевую роль в инфраструктурном развитии юга Сибири. Он соединит нашу республику и соседние регионы – Красноярский край, Тыву, Кузбасс, Алтай и Алтайский край с опорной дорожной сетью страны, что, в свою очередь, сократит маршрут от Абакана до Бийска практически в 3 раза (с 1200 км до 435 км), а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию», – указали на сайте правительства Республики Хакасия.

Катунь24