Катунь24: 1,2 млрд рублей направили на строительство и ремонт объектов культуры в Алтайском крае

Об этом заявил губернатор Виктор Томенко во время рабочей поездки в Завьяловский район. За два года в райцентре отремонтировали здание Дома культуры.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 1,2 млрд рублей направили на строительство и ремонт объектов культуры в Алтайском крае

Ещё два года назад помещения завьяловского культурного центра были в плачевном состоянии. На капремонт направили более 55 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура». Подрядчики отремонтировали кровлю, фасад, заменили инженерные коммуникации и благоустроили территорию. В Завьяловской школе искусств благодаря нацпроекту для воспитанников приобрели музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Сейчас в школе также идёт капремонт, на эти цели направят около 30 миллионов рублей.

Культура – одна из многих отраслей, чьё развитие находится в фокусе внимания краевых властей. Виктор Томенко встретился с активом Завьяловского района. Дискуссия получилась оживлённой. Жители сформулировали множество вопросов главе региона. Один из них касался газификации. Виктор Томенко отметил, что краевые власти намерены оказать серьёзную поддержку отдельным категориям жителей в части компенсации затрат на подключение газа.

В ходе встречи затронули и тему поддержки муниципальных бюджетов. Ранее Виктор Томенко принял решение о выделении дополнительной дотации городам и районам края в сумме 1 миллиарда рублей. Средства между муниципалитетами распределили пропорционально числу жителей. Как именно тратить деньги, решают на местах.

В этом году 300 миллионов рублей выделено на приобретение дорожной и коммунальной техники для очистки муниципальных дорог. Ещё 500 миллионов города и сельские районы края получили на приобретение пассажирского транспорта.

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