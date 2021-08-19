Катунь24: 17 берёз незаконно спилили мать и сын себе на дрова в Алтайском крае

Против семьи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная порубка деревьев, совершенная в особо крупном размере».

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Заготовкой занималась женщина, 1971 года рождения, вместе со своим сыном днём около села Малая Маралиха. Об этом сообщил начальник районного отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений в отдел полиции МВД России по Чарышскому району, сообщает пресс-служба краевого управления.

Полицейские установили, что мать и сын занимались заготовкой дров на зиму и планировали перевезти спиленные деревья по месту проживания. У них изъяли бревна, девять стволов деревьев и бензопилу.

Катунь24