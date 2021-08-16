Катунь24: 16 августа — день малинового варенья: публикуем простые и вкусные рецепты из этой ягоды
День малинового варенья отмечают 16 августа. Праздник пришел еще с древних времен и сохранился по сей день. Ведь малина и варенье из нее очень полезные для человека. А какие вкусные блюда можно приготовить из этой ягоды?
Варенье из малины и дыни
Ингредиенты:
- дыня — 1 кг,
- малина — 300 г,
- сахар — 800 г,
- лимон — 1 шт,
- вода — 1 стакан.
Процесс приготовления:
- Вымыть и обсушить лимон, снять цедру, засыпать ее сахаром, полить лимонным соком и оставить на час. Тем временем вымыть дыню, обсушить, разрезать на 4 части. Срезать кожуру, убрать семена, прожилки, нарезать небольшими кусочками. Вымыть и быстро обсушить малину.
- Приготовить сироп: всыпать в кастрюлю «лимонный» сахар (удалить корки), влить воду, варить на слабом огне, помешивая. Когда сироп закипит, добавить дыню и продолжать варить на слабом огне без помешивания. Когда дыня размякнет, добавить малину, варить на слабом огне без помешивания. Проверять, чтобы варенье не подгорело.
- Продолжать варить, пока варенье не загустеет. Когда оно будет готово, снять с огня, убрать пенки, разложить в стерильные банки и закрыть стерильными крышками.
Малиновое варенье без варки
Ингредиенты
- малина — 700 г,
- сахар — 400 г.
Процесс приготовления
- Переберите малину от плодоножек. Чтобы малиновое варенье не прокисло— ягода должна быть сухой. Если вы будете мыть малину, то обязательно хорошо просушите.
- Засыпьте ее сахаром.
- Возьмите толкушу. Блендер в этом случае не подойдет, иначе у вас получится малиновое пюре. Разомните малину вместе с сахаром.
- Разминать нужно до тех пор, пока не останется ни одной целой ягодки. Попробуйте. Достаточно сахара? Если на ваш вкус хочется, чтобы варенье было более сладким, добавьте еще.
- Можно не ждать полного растворения гранул сахара, а сразу разложить по небольшим баночкам. Через некоторое время он сам полностью разойдется.
- Закройте баночки крышками. Можно использовать как обычные банки с полиэтиленовыми крышками, так и с завинчивающимися. Храните баночки в холодильнике.
Малиновый джем с имбирем
Ингредиенты
- Имбирь сухой — 1 ст. л,
- Малина свежая — 400 г,
- Сахар — 400 г.
Процесс приготовления
1. Малину перебрать, промыть и откинуть на дуршлаг. Переложить в сотейник или кастрюлю. Засыпать сахаром.
2. Довести до кипения, но сильно не кипятить (регулярно помешивая). Как только ягода закипит, убавить огонь и варить на очень медленном огне 10 минут (бурления не должно быть и не должно быть на поверхности пенки).
3. Снять с огня остудить и оставить в таком положении на 6 часов. Через 6 часов повторить дважды процедуру
4. Добавить сухой имбирь (1 ст. л. без горки)
5. Довести до кипения, пробить блендером
6. Подготовить банки. Готовый малиновый джем с имбирём разлить по банкам, остудить и убрать в прохладное место
Малиновый мусс
Ингредиенты
- малина — 250-300 гр,
- сахар — 150 г
- желатин — 25 г
- вода — 50 г
Процесс приготовления
- Желатин высыпать в тарелку и залить холодной водой так, чтобы жидкость полностью покрывала продукт. Оставить на 20 минут, чтобы продукт набух.
- На плиту поставить небольшую кастрюлю, налить в нее воду и дать закипеть. На кастрюлю установить тарелку. Дождаться полного растворения желатина, изредка помешивая массу деревянной ложкой. Важно не допустить закипания, поскольку при высоких температурах желатин теряет свои свойства. Растворить продукт можно и в микроволновке, установив минимальную мощность.
- В глубокую посуду высыпать малину, добавить сахар. Смесь измельчить с помощью миксера. Чтобы мусс получился более воздушным, ягоды рекомендуется протереть через сито, удалив косточки.
- Тонкой струйкой влить желатин. Продолжить взбивать в течение 5 минут. В процессе взбивания масса должна приобрести более светлый оттенок.
- Разлить мусс в формы и поместить в холодильник на 3-4 часа. Можно охладить блюдо, не разливая на порции, а когда масса застынет, вырезать из нее красивые фигурки, выложить на большую тарелку или на маленькие блюдца.