Катунь24: 16 августа — день малинового варенья: публикуем простые и вкусные рецепты из этой ягоды

День малинового варенья отмечают 16 августа. Праздник пришел еще с древних времен и сохранился по сей день. Ведь малина и варенье из нее очень полезные для человека. А какие вкусные блюда можно приготовить из этой ягоды?

Варенье из малины и дыни

Ингредиенты:

дыня — 1 кг,

малина — 300 г,

сахар — 800 г,

лимон — 1 шт,

вода — 1 стакан.

Процесс приготовления:

Вымыть и обсушить лимон, снять цедру, засыпать ее сахаром, полить лимонным соком и оставить на час. Тем временем вымыть дыню, обсушить, разрезать на 4 части. Срезать кожуру, убрать семена, прожилки, нарезать небольшими кусочками. Вымыть и быстро обсушить малину. Приготовить сироп: всыпать в кастрюлю «лимонный» сахар (удалить корки), влить воду, варить на слабом огне, помешивая. Когда сироп закипит, добавить дыню и продолжать варить на слабом огне без помешивания. Когда дыня размякнет, добавить малину, варить на слабом огне без помешивания. Проверять, чтобы варенье не подгорело. Продолжать варить, пока варенье не загустеет. Когда оно будет готово, снять с огня, убрать пенки, разложить в стерильные банки и закрыть стерильными крышками.

Малиновое варенье без варки

Ингредиенты

малина — 700 г,

сахар — 400 г.

Процесс приготовления

Переберите малину от плодоножек. Чтобы малиновое варенье не прокисло— ягода должна быть сухой. Если вы будете мыть малину, то обязательно хорошо просушите. Засыпьте ее сахаром. Возьмите толкушу. Блендер в этом случае не подойдет, иначе у вас получится малиновое пюре. Разомните малину вместе с сахаром. Разминать нужно до тех пор, пока не останется ни одной целой ягодки. Попробуйте. Достаточно сахара? Если на ваш вкус хочется, чтобы варенье было более сладким, добавьте еще. Можно не ждать полного растворения гранул сахара, а сразу разложить по небольшим баночкам. Через некоторое время он сам полностью разойдется. Закройте баночки крышками. Можно использовать как обычные банки с полиэтиленовыми крышками, так и с завинчивающимися. Храните баночки в холодильнике.

Малиновый джем с имбирем

Ингредиенты

Имбирь сухой — 1 ст. л,

Малина свежая — 400 г,

Сахар — 400 г.

Процесс приготовления

1. Малину перебрать, промыть и откинуть на дуршлаг. Переложить в сотейник или кастрюлю. Засыпать сахаром.

2. Довести до кипения, но сильно не кипятить (регулярно помешивая). Как только ягода закипит, убавить огонь и варить на очень медленном огне 10 минут (бурления не должно быть и не должно быть на поверхности пенки).

3. Снять с огня остудить и оставить в таком положении на 6 часов. Через 6 часов повторить дважды процедуру

4. Добавить сухой имбирь (1 ст. л. без горки)

5. Довести до кипения, пробить блендером

6. Подготовить банки. Готовый малиновый джем с имбирём разлить по банкам, остудить и убрать в прохладное место

Малиновый мусс

Ингредиенты

малина — 250-300 гр,

сахар — 150 г

желатин — 25 г

вода — 50 г

Процесс приготовления

Желатин высыпать в тарелку и залить холодной водой так, чтобы жидкость полностью покрывала продукт. Оставить на 20 минут, чтобы продукт набух. На плиту поставить небольшую кастрюлю, налить в нее воду и дать закипеть. На кастрюлю установить тарелку. Дождаться полного растворения желатина, изредка помешивая массу деревянной ложкой. Важно не допустить закипания, поскольку при высоких температурах желатин теряет свои свойства. Растворить продукт можно и в микроволновке, установив минимальную мощность. В глубокую посуду высыпать малину, добавить сахар. Смесь измельчить с помощью миксера. Чтобы мусс получился более воздушным, ягоды рекомендуется протереть через сито, удалив косточки. Тонкой струйкой влить желатин. Продолжить взбивать в течение 5 минут. В процессе взбивания масса должна приобрести более светлый оттенок. Разлить мусс в формы и поместить в холодильник на 3-4 часа. Можно охладить блюдо, не разливая на порции, а когда масса застынет, вырезать из нее красивые фигурки, выложить на большую тарелку или на маленькие блюдца.

Катунь24