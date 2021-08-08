Катунь24: 16 лет назад не стало Михаила Евдокимова

Он умер 7 августа 2005 года. Михаил Сергеевич Евдокимов – советский и российский юморист, пародист, актёр, певец и телеведущий; четвёртый губернатор Алтайского края. Заслуженный артист России.

В 1981 году неудачно поступал в Московское эстрадно-цирковое училище. В 1983 году приглашён в Московскую филармонию в качестве артиста разговорного жанра, а затем – в Москонцерт.

8 марта 1984 года дебютировал на телевидении в праздничной программе «Огонёк». Известность к артисту пришла в 1984 году после участия в телевизионной программе «Вокруг смеха». В этой и других передачах он выступал с пародиями на известных артистов и монологами (сочинённый самим Евдокимовым монолог «После бани», рассказанный от лица попавшего в милицию Серёги Бугаенко, например, разошёлся на цитаты: «сам не красный, а морда красная», «ой, не знаю, чё рассказывать», «дын-дын-дын», «иду, никого не трогаю», «у меня башка после бани сама сохнет», «настроения вся упала», «весло многоразовое» и т. д.).

С 1989 года работал в концертно-театральной фирме «Музыка». Михаил Сергеевич был артистом эстрады и кино. В 1992 окончил факультет режиссёров эстрады ГИТИСа в Москве.

С 1992 года по апрель 2004 года являлся директором ООО «Театр Евдокимова». Снялся в нескольких фильмах: «Воспоминание о „Коровьем марше“» (1991), «Не хочу жениться» (1993), «Про бизнесмена Фому» (1993), «Не валяй дурака» (1997), «Не послать ли нам гонца?» (1998), «Старые клячи» (2000). Принимал участие в озвучивании животных в дилогии Натальи Бондарчук «Бемби» («Детство Бемби», 1985, «Юность Бемби», 1986, Киностудия имени М. Горького) и Шефа во второй части мультфильма «Следствие ведут Колобки» (1987, вместо Леонида Броневого). Отрывки из пародии Евдокимова на Владимира Высоцкого в фильме «Имитатор» исполняет Игорь Скляр. Делал авторские передачи «С лёгким паром!» (ОРТ), «Михаил Евдокимов в кругу друзей» («Россия»), «Не скуЧАЙ!» («Россия»), «Надо жить» (ТВЦ). Выпустил несколько компакт-дисков с песнями в своём исполнении.

В 1999 году вместе с другими известными артистами принял участие в проекте Виктора Мережко и композитора Евгения Бедненко «Поют звёзды театра и кино», где с успехом выступил как исполнитель песен. Итогом проекта стали концерты и музыкальный диск, выпущенный в США и продублированный «Радио МПС».

Память артиста и четвертого губернатора Алтайского край почтил губенатор Виктор Томенко. Пост, посвященный Михаилу Евдокимову, он опубликовал в своём Instagram-аккаунте. Губернатор отметил, что память об артисте, политике и общественном деятеле жива и будет жить. Также он выразил надежду, что Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки», вдохновителем и организатором которого был Михаил Евдокимов, скоро сможет пройти с полным присщим ему размахом и теплом. Второй год подряд он проводится в онлайн-формате.

Катунь24