Катунь24: 12-летний ребёнок утонул в Алтайском крае

Тело 12-летнего мальчика нашли 1 августа 2021 года.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Происшествие случилось на реке Чумыш в селе Новотроицк Тальменского района. По предварительным данным, погибший в компании ещё двоих школьников пришли на реку искупаться. Взрослых с ними не было. В какой-то момент один из детей оступился и скрылся под водой.

Следственный отдел ЗАТО Сибирский СУ СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Правоохранители уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 27 июля 2021 года в одном из сел Третьяковского района утонул десятилетний мальчик.

Катунь24