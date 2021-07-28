Катунь24: 129 человек расселят из аварийных барнаульских многоэтажек

В одном здании официально числится 117 жителей, во втором – 12. Корпуса, идущие под снос, находятся на бульваре 9 Января (микрорайон ВРЗ) и на улице Зоотехнической, 19 (посёлок Южный).

Фото: Алтайский портал недвижимости

Постановление об изъятии квартир и земель в аварийных домах подписал мэр Барнаула Вячеслав Франк, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Первый дом, расположенный по бульвару 9 Января, был признан аварийным ещё в 2019 году, степень износа определили в 62 %. Кирпичное здание с деревянными перекрытиями пола было построено в 1937 году. Оно представляет собой трехэтажку с 9 подъездами. В квартирах этого дома, по данным сайта Реформа ЖКХ, числится 117 человек. Жильцов должны расселить в июле 2021 года, дом снести планируют через год, летом 2022 года. При этом мэр города дал распоряжение изъять для муниципальных нужд 50 помещений. После того как аварийные конструкции демонтируют, освободится участок земли площадью почти пять тысяч кв. метров.

Дом, расположенный на улице Зоотехнической, 19, был построен в 1968 году. В статус аварийного со степенью износа в 63 % его перевели в 2020 году. В двухэтажном доме с двумя подъездами есть восемь квартир, в которых живут 12 человек. Расселить жильцов должны в ноябре 2022 года, снести – в 2023 году. В случае с этим домом, согласно постановлению, для муниципальных нужд изымут земельный участок площадью 97,89 кв. метров и целиком жилой дом общей площадью 277,7 кв. метра, а не по отдельности квартиры каждого собственника.

Катунь24