Катунь24: 1,89 млрд рублей получит Алтайский край для поддержки здравоохранения

Такую сумму получит регион по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

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Всего в регионы страны направили 85 миллиардов рублей. Эти средства должны помочь региональным системам здравоохранения сохранить стабильную работу в части планового приема пациентов.

Как рассказал председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, необходимость такой поддержки стала очевидна после ряда обращений из медучреждений края, где стало ухудшаться финансовое положение.

Фракция «Единая Россия» в АКЗС подготовила письмо в поддержку инициативы, но до его отправки позицию алтайских депутатов удалось донести до заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В ходе апрельского заседания Совета Законодателей при Федеральном собрании РФ спикер АКЗС Александр Романенко, обращаясь к заместителю председателя правительства, поднял проблему роста кредиторской задолженности больниц, которая развивается на фоне борьбы с пандемией. Тогда Татьяна Голикова заверила, что обязательно обсудит предложение с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и решение будет найдено.

Катунь24