Катунь24: 11 мест отобрали для размещения в Барнауле стелы «Город трудовой доблести»

Варианты для размещения отобрали сегодня, 20 июля 2021 года, на совещании в администрации Барнаула.

Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

В совещании, которое провел заместитель главы администрации города Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев, приняли участие депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова, руководители профильных комитетов администрации города, депутаты Барнаульской городской Думы, заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Александр Рыбаков, архитекторы, представители Общественной палаты города.

Юрий Еремеев напомнил участникам, что в рамках проводимой работы в честь присвоения городу Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести» ранее был организован сбор предложений от жителей города по месту размещения стелы. Барнаульцы предложили 23 территории размещения для стелы, два места предложено МКУ «Архитектура города Барнаула», уточнили в пресс-службе городской администрации.

В результате установлено наличие градостроительных ограничений в отношении 14 предлагаемых мест размещения стелы. Ограничениями послужили наличие инженерных коммуникаций (как подземных, так и надземных), предоставление земельного участка на каком-либо праве физическим или юридическим лицам, наличие зон с особыми условиями использования территорий. По этим причинам стела не может быть размещена на следующих площадках: площадь Советов, сквер на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина, площадь Сахарова, аллея на проспекте Космонавтов, парк «Изумрудный» и парк «Юбилейный», «Барнаултрансмаш», на пересечении улиц Исакова-Малахова, пешеходная зона на ул. Мало-Тобольской, речной вокзал, Обской бульвар, микрорайон Поток – проспект Космонавтов (напротив проходной моторного завода), территория перед Барнаульским станкостроительным заводом, въезд в город в сторону ул. Мамонтова.

Для дальнейшего согласования в рамках работы с авторским коллективом победителя творческого конкурса на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести» предложено 11 вариантов ее размещения: проспект Строителей, площадь Привокзальная, зеленый сквер на площади Октября, Нагорный парк (2 площадки), площадь у ДК «Трансмаш», площадь им. В. П. Баварина, ул. Аванесова, пересечение Павловского тракта и ул. Малахова, в районе букв «Барнаул» (2 варианта), площадь Октября (в центре).

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова предложила согласиться с приведенными доводами. По ее словам, при выборе окончательного места размещения стелы из 11 оставшихся вариантов важно учитывать проведение на площадке публичных мероприятий, обеспечение мер безопасности для их посетителей.

Теперь возможные варианты размещения стелы направят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки. Юрий Еремеев подчеркнул, что в ближайшее время состоится подписание соглашения между администрацией города Барнаула и военно-историческим обществом.

Катунь24