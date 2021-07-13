ГОРНЯК22 13.07.2021
Алтайский край

Катунь24: 108 лет исполнилось бы Герою Советского Союза, уроженцу Алтайского края Павлу Брилину

Горняк22
11 часов Ago

12 июля – день рождения нашего выдающего земляка.

Фото: Катунь 24

Напомним, Павел Тимофеевич родился в селе Лубягино Родинского района. В Великую Отечественную войну участвовал в обороне Москвы. В 1945 году рядовой под сильным огнем противника уничтожил 30 немецких солдат и открыл путь своему подразделению, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Помимо этого наш земляк награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Его именем названа улица в Зыряновске.

Катунь24

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