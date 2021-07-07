Катунь24: 10 500 петуний, 880 бархатцев: в Барнауле высадили длинную клумбу на улице Молодежной

Рабочие МБУ «Благоустройство и озеленение» реконструировали более тысячи квадратных метров зеленой зоны на улице Молодёжной от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического.

Фото: barnaul.org

Над объектом работали полторы недели. За это время на нём высадили 10 500 петуний, 880 бархатцев, несколько сотен хост и лилейников, уточняют в пресс-службе барнаульской мэрии.

«От центральной оси мы сформировали рисунок, состоящий из двенадцати основных кругов, где в середине будет высажена яблоня, вокруг неё — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля сложной формы. Вензеля будут оформлены петуниями, а дополнительные круги между ними украсят бархатцами и хостами», — рассказала ландшафтный дизайнер МБУ «Благоустройство и озеленение» Татьяна Большакова.

Кроме того, осенью к цветам высадят также деревья и кустарники — яблони и спиреи. Они, по задумке дизайнера, создадут дополнительную игру цвета и контраст.

В скором времени на участке появится газон после завершения всех работ с цветущими однолетниками.

Катунь24