Катунь24: 199 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровело 38 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 – 15.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 55 575 человек, в т.ч. 3756 детей. Выздоровели всего 47 369 (+38) человек. Умерло 3504 (+15) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2512 (+15) человек; иные причины смерти – 992 (+0) человека.

По состоянию на 6 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2630 человек. Кроме этого, 656 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 413, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 165. Минздравом края развернуто 4055 коек, к кислороду имеют подключение 2828, с ИВЛ – 264. 87 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 602 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 199 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 78, Рубцовск – 21, Бийск – 16, Камень-на-Оби – 12, Славгород – 10, Первомайский район – 6, Заринск, Кулундинский район – по 5 заболевших, Алейский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Каменский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Ключевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Баевский, Угловский районы – по 1 заболевшему,

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20 065, Алейск — 800, Алейский район — 337, Алтайский район — 231, Баевский район — 142, Белокуриха — 306, Бийск — 4831, Бийский район — 601, Благовещенский район — 715, Бурлинский район — 374, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 416, Егорьевский район — 330, Ельцовский район — 47, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 294, Заринск — 1478, Заринский район — 224, ЗАТО Сибирский — 105, Змеиногорский район — 585, Зональный район — 259, Калманский район — 485, Камень-на-Оби — 703, Каменский район — 297, Ключевский район — 341, Косихинский район — 239, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 268, Кулундинский район — 703, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 171, Локтевский район — 734, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 609, Немецкий национальный район — 337, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1536, Павловский район — 746, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 968, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 723, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, Рубцовск — 3848, Рубцовский район — 543, Славгород — 1307, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 152, Суетский район — 54, Табунский район — 254, Тальменский район — 836, Тогульский район — 268, Топчихинский район — 447, Третьяковский район — 216, Троицкий район — 301, Тюменцевский район — 166, Угловский район — 190, Усть-Калманский район — 220, Усть-Пристанский район — 225, Хабарский район — 165, Целинный район — 242, Чарышский район — 148, Шелаболихинский район — 260, Шипуновский район — 528, Яровое – 715.

Из общего числа заболевших 655 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 34 163 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 55 575 заболевших: 14 203 – у больных внебольничной пневмонией, 33 237 – у заболевших ОРВИ, в 8135 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 600 383 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 228,76 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 6080 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6290 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 417 731 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 06.07.2021 прививается 363 259 человек, в том числе: 96 168 человек получили первую прививку; 267 091 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24